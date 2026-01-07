Ученый Маслов рассказал, какой телескоп позволит увидеть "Вифлеемскую звезду"

Астрономы-любители смогут увидеть ее с помощью солнечного телескопа SOHO, сообщил инженер обсерватории "Вега" НГУ

НОВОСИБИРСК, 7 января. /ТАСС/. Сближение с Солнцем ярких планет Венеры и Марса, которые должны образовать своеобразную "Вифлеемскую звезду", невозможно будет увидеть с Земли. Однако астрономы-любители смогут воспользоваться изображениями солнечного телескопа SOHO, сообщил ТАСС инженер обсерватории "Вега" НГУ Михаил Маслов.

"Важно отметить, что наблюдать это явление с Земли будет невозможно: Марс и Венера видны не будут из-за яркого света Солнца - угловое расстояние от этих планет до Солнца составит менее 1 градуса, что практически исключает их видимость во время соединения. Но они будут в это время видны в поле зрения солнечного телескопа SOHO", - рассказал он.

SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) - это космический аппарат для наблюдения за Солнцем. Совместный проект Европейского космического агентства (ESA) и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), запущенный в 1995 году.

"Поскольку угловое разделение на небе планет и Солнца окажется невелико, то лучше смотреть снимки, которые сделаны через инструмент данного телескопа с меньшим полем зрения. Астрономы-любители и все интересующиеся с помощью изображений SOHO могут в режиме реального времени понаблюдать, как будет меняться видимое положение планет относительно Солнца", - пояснил эксперт, добавив, что соединение Марса и Венеры ожидается 8 января.

Ранее СМИ сообщили о тесном сближении на небесной сфере Солнца, Венеры и Марса, которое называют "Вифлеемской звездой". Астрономы неоднократно пытались понять, чем могла быть Вифлеемская звезда, которая описывается в Евангелии, но ни одна из гипотез пока не стала общепризнанной.

Среди высказанных версий были соединение Юпитера и Сатурна, комета Галлея, покрытие Юпитера Луной и вспышка сверхновой.