Обнаружена новая функция золотых пластин из античных могил Херсонеса

Жители античного города Херсонеса Таврического могли класть в погребения золотые пластинки с оттисками монет, чтобы показать связь с родным городом умершего

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Ученые выяснили, что жители античного города Херсонеса Таврического, находившегося на месте современного Севастополя, могли класть в погребения золотые пластинки с оттисками монет, чтобы показать связь с родным городом умершего, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.

Сейчас ученые анализируют находки, сделанные в 2020-2023 годах на территории Южного пригорода Херсонеса. Раскопки стали самыми масштабными за всю историю российской археологии. Обработка собранных данных займет еще несколько лет, а значит, на протяжении этого времени будут делаться новые открытия. Обнаружены участки некрополя разных веков, связанные с религиозными культами места, гончарные мастерские, цистерны и другие объекты. При этом найдено более 6,5 млн предметов - больше, чем за все предыдущие 150 лет исследований городища и предместий Херсонеса.

"В ходе раскопок на Южном пригороде Херсонеса было обнаружено несколько пластин из золотой фольги с выдавленными отпечатками различных монет - индикациями. Чтобы разобраться, какие монеты использовали для оттиска, понадобилось время. Дело в том, что на трех пластинах использованы не местные деньги, а монеты из далеких, по античным мерках, городов - Томы и Илиона. И мы предполагаем, что выбраны эти монеты неспроста", - рассказал Вахонеев.

Он пояснил, что индикации на пластинах показывали высокий статус умершего и, как считается, служили своеобразным "оболом для Харона" - древние греки, а затем и римляне верили, что душу умерших в загробное царство перевозит лодочник Харон, и за проезд ему чем-то надо заплатить.

При этом возник вопрос: почему нельзя было положить просто золотые или серебряные монеты, а нужно было сделать оттиски иноземных? Тем более, что монета Илиона для этих мест очень редка - за всю историю археологических исследований во всем Северном Причерноморье ее находили все один раз.

"Работа на таком уникальном археологическом комплексе как Южный Херсонес примечательна тем, что мы имеем редчайшую возможность рассматривать материалы в целостном контексте и искать ответы касательно погребальных практик античности. Обнаруживая такие индикации на других памятниках, коллеги уже отмечали возможность того, что они указывают на место рождения покойного. В Херсонесе же эта роль отводилась привозным монетам и медальонам. Однако, мы считаем, что ту же роль играли и индикации", - отметил археолог.

Женщина из Том

Учитывая полученные данные, ученым удалось даже восстановить некоторые сведения об одной из погребенных.

"Что касается двух из трех индикаций - они были обнаружены на женских останках в каменной могиле, однако место их никак не соотнести с оболом Харона: они лежали не во рту или рядом с головой, а на животе. Для индикации была выбрана мелкая монетка города Томы (современная Румыния - прим. ТАСС), которую чеканили в первой половине III века. Хорошо известно, что в римский период в Херсонесе было большое число приезжих оттуда - и военные, и представители администрации. А с такими людьми нередко приезжали их жены, поэтому велика вероятность, что женщина - как раз одна из них", - уточнил Вахонеев.

Он добавил, что третья индикация обнаружена в групповой могиле, и выяснить, к кому из погребенных она относится, невозможно.

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический. Город входил в состав Римской и Византийской империй. Он просуществовал до конца XIV века н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века в этом регионе основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству, а в 1783 году она вошла в состав Российской империи.