В Поморье отреставрировали находки экспедиций первопроходцев с Земли Франца-Иосифа

Среди них, в частности, нож из детали нарт с инициалами владельца и ящик из-под дорогого итальянского вина

АРХАНГЕЛЬСК, 7 января. /ТАСС/. Находки экспедиций первопроходцев рубежа XIX-XX веков с Земли Франца-Иосифа отреставрировали в Архангельске, рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов. Среди них нож из детали нарт с инициалами владельца, ящик из-под дорогого итальянского вина, снегоступ для пони и загадочные предметы, которые еще не удалось идентифицировать.

"Находки с острова Алджера - это артефакты экспедиции Болдуина, а находки с острова Рудольфа - это от экспедиций герцога Абруццкого и Энтони Фиалы, часть из них прошли реставрацию. Все предметы очень интересные, уникальные, некоторые сделаны на месте, например, нож с рукояткой из копыла - детали нарт - явно сделан на месте, и владелец вырезал на нем свои инициалы, причем шрифт очень красивый, явно вещь была любимая. Есть у нас и загадочные артефакты, предназначение которых мы пока не можем установить", - сказал Ермолов.

На острове Алджера находилась база норвежско-американской экспедиции 1901-1902 гг. под руководством Эвлина Болдуина, она была очень хорошо экипирована, но поход на Северный полюс не состоялся, и от полярников осталось много предметов, в том числе целая коллекция ножей разного размера. У самодельного ножа лезвие сломано, но его часть сохранилась, после реставрации металл не крошится. Дерево рукоятки покрыли специальным воском, и инициалы RWP отлично читаются. Как удалось выяснить, владельцем был ученый. "Это инициалы одного из участников экспедиции Болдуина - Russell Williams Porter (Рассел Уильямс Портер) - геодезист и художник, который проводил научные наблюдения в экспедиции и писал акварели", - уточнил собеседник агентства.

Портеру, скорее всего, принадлежал и геологический журнал, от которого сохранилась кожаная обложка с надписью, по-видимому, сусальным золотом.

Еще один предмет пока не размещают в экспозиции. Это настоящий тесак - большой нож для разделки мяса. Размером он с саблю, рукоять как у бейсбольной биты, а на лезвии есть крюк, чтобы оттаскивать части туши. Шхуна экспедиции "Америка" ранее была китобойным судном, и, видимо, этот предмет был на ее борту, а полярники могли его использовать, чтобы рубить мясо для корма собак.

На острове Алджера собрали и целую коллекцию столовых приборов. "Есть фотография, где за столом сидят наши сограждане в косоворотках, остяки, подданные Российской империи, и едят вот с таких тарелок и с этими ножами, - рассказал историк. - В экспедиции Болдуина было шесть человек из России".

Загадочные находки

Среди артефактов с острова Алджера есть и находки, назначение которых непонятно. Например, два идентичных предмета из металла с костяной ручкой и карабином. "Это может быть либо напильник, либо огниво, как зажигалка такая, поэтому на карабинчике. Их две штуки. Пока мы не определили, что это. Хотя, может, кто-то увидит и скажет: так это же вот для этого!" - сказал Ермолов.

Так было с еще одной загадочной вещью - небольшой металлической решеткой, закрепленной на окружности из дерева. Ее нашли на мысе Флора острова Нортбрука. Сначала думали, что это что-то вроде сита или ловушки. Но потом оказалось, что это снегоступ для маленьких мохнатых сибирских лошадок, полярники называли их пони. Несколько экспедиций первопроходцев привозили их на ЗФИ. Лошадям на архипелаге было некомфортно. Чтобы защитить их ноги, на них надевали мешки. И пытались экспериментировать, чтобы пони не проваливались в снег. У экспедиции Фредерика Джексона на Флоре была устроена кузница, где пытались сделать импровизированный снегоступ.

В находке с острова Рудольфа реставраторы опознали ящик для вина. Он остался от итальянской экспедиции 1899-1900 гг. под руководством герцога Луиджи Амедео принца Савойского герцога Абруццкого. Итальянцы тоже безуспешно пытались штурмовать Северный полюс, трое участников похода погибли. От базы итальянцев в бухте Теплиц осталось немного предметов. Среди них доски и ящики с названием судна Stella polare (Полярная звезда).

"Вот здесь грубая работа: толстое дерево и просто выжжено название. А тут тонюсенькое дерево. Для усиления по периметру металлическая лента протянута, доска идеально гладкая, красивой вязью написано Stella Polare. Чувствуется, что дорого-богато. Понятно, что итальянцы не могли уехать без вина, видимо, это было к столу герцога", - отметил Ермолов.

Судьба базы на острове Алджера

На острове Рудольфа в основном остались только те предметы, которые полярники выбросили, и не забрали в качестве топлива участники других экспедиций. Здесь артефакты перемешаны с галькой, древесной стружкой и сеном, которые остались от лагеря последующей экспедиции Энтони Фиалы 1903-1905 гг. А вот на Алджера была устроена основательная база со складами и продуктовыми депо. Этот остров в отличии от большинства на ЗФИ - с песчаным берегом. И песок способствовал сохранению предметов.

Что сейчас с "Лагерем Циглера" - так называют эту базу - неизвестно. Возможно, он разрушен. Песчаный берег в последнее десятилетие из-за изменения климата в Арктике разрушается прибоем. "Последний раз мы были там в 2021 году, домики там еще стояли, все было не так плохо. Но мы их утрачиваем, потому что они уходят в воду. Это неизбежная история для подобных памятников, потому что все они находятся на берегу, а разрушение берега - это естественный процесс, и Арктика не исключение", - уточнил собеседник агентства.

В 2018 году специалисты национального парка и приглашенные археологи провели раскопки на территории памятника и топографическую съемку местности. Тогда постарались собрать максимум артефактов, чтобы их спасти. Сейчас это основа коллекции нацпарка, ученые продолжают их исследовать. Это предметы, которые иллюстрируют эпоху первооткрывателей Арктики. Для покорения Северного полюса они старались брать передовые разработки своего времени, что представляет большой интерес для исследователей.

О нацпарке

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная особо охраняемая природная территория России и Евразии. Парк включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля и полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа.