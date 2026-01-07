SCMP: создан способный к самовоспроизводству гибридный рис

Китайские ученые разработали новую форму высокоурожайного злака, которая умеет размножаться путем клонирования семян

Редакция сайта ТАСС

© China Photos/ Getty Images

ГОНКОНГ, 7 января. /ТАСС/. Китайские исследователи разработали новую форму гибридного риса, способного самовоспроизводиться с помощью клонированных семян, точно сохраняя высокоурожайные характеристики из поколения в поколение. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), его создатели утверждают, что этот рис может преобразовать мировое сельское хозяйство, резко подняв урожайность.

Новый гибрид разработала исследовательская группа под руководством Ван Кэцзяня из Китайского национального научно-исследовательского института риса при Китайской академии сельскохозяйственных наук. Как указывают создатели гибрида, их разработка устраняет самый большой барьер на пути к широкому выращиванию высокоурожайного гибридного риса - необходимость покупать дорогие новые гибридные семена каждый сезон. Проблема обычных гибридов в том, что их потомство теряет высокоурожайные качества, приобретаемые при скрещивании, что вынуждает фермеров каждый раз приобретать новый посевной материал.

По этой информации, гибридный рис, созданный учеными из КНР, способен к "почти идеальному" клональному размножению посредством апомиксиса - процесса, при котором семена развиваются без оплодотворения, что позволяет им сохранять все заданные качества. Такая система также снижает затраты на производство семян.

"Стоимость семян гибридного риса может снизиться с нынешних 20-100 юаней за цзинь (500 г - прим. ТАСС) до ценового уровня обычного риса: от 2 до 5 юаней за цзинь, что напрямую выгодно фермерам", - приводит издание слова Ван Кэцзяня. Это позволит при тех же затратах значительно увеличить производство риса в мире, считают авторы разработки.

Как указывает SCMP, команда ученых уже создала шесть сортов такого гибридного риса, которые были протестированы в течение нескольких поколений в провинции Хайнань на юге Китая и провинции Чжэцзян на востоке страны.