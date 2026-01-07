На северо-западе КНР обнаружили комплекс гробниц возрастом 3 тыс. лет

Раскопки проводились на месте древних руин в городе Вэйнань

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Китайские археологи обнаружили в провинции Шэньси на северо-западе КНР комплекс из 31 захоронения возрастом порядка 3 тыс. лет. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Раскопки проводились на месте древних руин в городе Вэйнань. Работы курировали Институт археологии провинции Шэньси, городской музей и Управление культуры и туризма уезда Фупин. Как отмечается, ученые получили доступ к артефактам, которые позволят выявить новые интересные моменты в общественно-политической истории Китая той эпохи.

Специалисты извлекли из-под земли 300 предметов, в том числе из раковин и меди, а также каменные гонги, нефритовые подвески с узором, изображающим человека и дракона, лакированные изделия.

Предполагается, что одна из упомянутых гробниц принадлежит покойному главе поселения, рядом с которым похоронена его супруга. Эти могилы, как отмечается, расположены упорядочено, что отражает специфику "родовых захоронений" и "централизованной системы общественных кладбищ".