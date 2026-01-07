Китайский марсоход выявил, что на Марсе была вода 750 млн лет назад

Исследование ученых из Института геологии и геофизики Китайской академии наук показало, что вода в сравнительно большом объеме существовала на Красной планете на несколько сотен миллионов лет дольше, чем считалось раньше

ШАНХАЙ, 7 января. /ТАСС/. Китайские геологи, проанализировав данные марсохода "Чжужун", пришли к выводу, что около 750 млн лет назад на поверхности Марса все еще сохранялась вода. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Как показало исследование специалистов Института геологии и геофизики Китайской академии наук, значительные объемы воды существовали на Красной планете на несколько сотен миллионов лет дольше, чем предполагалось ранее.

Сведения, полученные с марсохода, свидетельствуют о том, что район его посадки покрыт однородным осадочным слоем толщиной около 4 м, под которым находятся кратеры. Ведущий исследователь Лю Икэ пояснил, что равномерная толщина и непрерывность этого слоя не позволяют связать его образование с вулканической активностью или воздействием ветра. По его мнению, наиболее обоснованным объяснением является то, что в тот период данная территория находилась в водной осадочной среде, напоминающей мелководье или крупное озеро.

Он также отметил, что комплексный анализ данных указывает на наличие устойчивой водной активности в районе посадки марсохода примерно 750 млн лет назад.

Ранее ученые считали, что Марс перешел в засушливую фазу развития около 3 млрд лет назад.

Марсоход "Чжужун" совершил посадку в южной части равнины Утопия в мае 2021 года. К маю 2022 года аппарат преодолел почти 2 км по поверхности планеты и собрал значительный массив научной информации.