Обнаружены останки вероятного общего предка Homo sapiens и неандертальцев

Они состоят из части нижней челюсти взрослого человека, полной нижней челюсти ребенка, части бедренной кости, нескольких зубов и позвонков

Редакция сайта ТАСС

© Александр Елистратов/ ТАСС

РАБАТ, 8 января. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Части окаменелых останков, которые, по мнению ученых, являются фрагментами скелета наиболее вероятного общего предка Homo sapiens (человека разумного) и неандертальца, были представлены в Министерстве по делам молодежи, культуры и связи Марокко. Древние останки, обнаруженные международной археологической экспедицией в карьере "Томас-1" близ города Касабланки на Атлантическом побережье королевства, состоят из части нижней челюсти взрослого человека, полной нижней челюсти ребенка, части бедренной кости, нескольких зубов и позвонков.

"Сложнейшая научная экспертиза и изучение с помощью электромагнитного излучения показали, что в останках, найденных на северо-западе Марокко, сочетаются элементарные морфологические характеристики, присущие Ноmo erectus (человека прямоходящего, считающегося непосредственным предком современных людей), с более развитыми элементами, схожими по морфологии с чертами Homo sapiens", - пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС один из руководителей проекта, профессор Национального института археологии и наследия Марокко Абдеррахим Мухиб. Он добавил, что такое сочетание характеристик определяет находку как "важнейшее звено в понимании эволюции современного человека и "сестринской линии", которая привела к развитию других форм человека, обнаруженных в Европе".

По словам Мухиба, значение открытия под Касабланкой заключается в том, что хронологически представленные в Рабате останки соответствуют периоду расхождения между основными линиями развития человека: африканской, которая привела к появлению Homo sapiens, и евразийской, которая дала начало, например, ветви неандертальцев. Именно поэтому, как считает марокканский профессор, окаменелости из карьера "Томас-1" "могут рассматриваться как останки людей, наиболее вероятных кандидатов на роль общего предка Homo sapiens и неандертальцев".

Продемонстрированные в Рабате находки, согласно данным исследований, датируются периодом от 700 тыс. до 773 тыс. лет назад. Как было указано на презентации, открытие, сделанное группой марокканских и европейских специалистов в области археологии, генетики и антропологии, "подтверждает гипотезу о начале трансформации человека в современный его вид на Африканском континенте, в частности в Северной Африке, где проходили важнейшие эволюционные этапы, и расширяет географию и представление о процессе эволюции современного человека".