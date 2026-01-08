В Томске разработали методику обнаружения с орбиты вспышек на Венере

Исследование поможет в изучении атмосферы Венеры, а также при предсказаниях нежелательные последствий в работе авиа- и космической техники

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 8 января. /ТАСС/. Гипотезу о возникновении кратковременных световых вспышек - транзиентов - подтвердили сотрудники Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из Института сильноточной электроники СО РАН. Исследование поможет в изучении атмосферы Венеры, а также при предсказаниях нежелательные последствий в работе авиа- и космической техники, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

Ученые смоделировали состав атмосферы Венеры и подтвердили гипотезу о том, что условия на высотах, соответствующих вершинам облаков в атмосфере Венеры, благоприятны для возникновения кратковременных световых вспышек. Транзиенты отличаются от привычных молний, которые формируются между землей и облачным слоем, и случаются реже обычных молниевых разрядов. На Земле такие световые явления обычно происходят в мезосфере - на высоте от 50 до 90 км.

"Прошлой зимой нам попалась обзорная статья о транзиентах на Венере, в которой отмечалось, что в ее атмосфере аналоги земных транзиентов средней атмосферы до сих пор не были зарегистрированы. Мы спросили себя: можно ли с помощью нашей установки ответить на вопрос о том, почему так? Провели эксперимент, в котором в разрядной ячейке сымитировали состав атмосферы Венеры. И получили объект с уникальными оптическими свойствами: за какие-то доли секунды образуется вытянутое свечение, которое сразу угасает. Это и есть транзиент в миниатюре", - рассказал ведущий научный сотрудник ИСЭ СО РАН профессор факультета инновационных технологий ТГУ Эдуард Соснин.

В результате опытов ученые пришли к двум выводам. Во-первых, для выявления таких "вспышек" необходимо направлять оптическое спутниковое оборудование на границу верхней облачности Венеры в периоды смены дня на ночь. Во-вторых, в венерианской атмосфере такой транзиент должен высвечивать основную энергию в определенной части ультрафиолетового диапазона спектра. Так как применяемая спектральная аппаратура имеет в этом диапазоне плохую чувствительность, то до сих пор аналоги земных транзиентов средней атмосферы на Венере зарегистрированы не были.

Подобные кратковременные световые вспышки разной формы в атмосфере Земли могут оказывать негативное влияние на работу авиационного и космического оборудования. Поэтому результаты эксперимента могут помочь отечественным разработчикам спутникового оборудования в будущих миссиях на Венеру. Лабораторную установку также можно использовать для прогнозирования условий формирования транзиентов и в атмосферах других планет.

Проект осуществляется в рамках государственного задания ИСЭ СО РАН. Результаты исследования опубликованы в журнале "Оптика атмосферы и океана" (Q3).