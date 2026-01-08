В Перми разработали новые термостойкие соединения для создания лекарств

Патогены постоянно вырабатывают устойчивость к известным препаратам, что заставляет ученых создавать новые соединения

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 8 января. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали новые химические соединения, которые могут выступать потенциальной основой для противовирусных и противовоспалительных лекарств. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе вуза.

"Патогены постоянно вырабатывают устойчивость к известным препаратам, что заставляет ученых создавать новые соединения. Их получают методом химического синтеза, но для медицинского применения их необходимо стерилизовать. Стандартная термическая обработка (150-200 градусов) разрушает многие перспективные молекулы, лишая их лечебных свойств. Ученые Пермского политеха разработали новые химические соединения, чья термостойкость на 20-25% выше, чем у классических биологически активных веществ", - сообщили в ПНИПУ.

Как создавались новые соединения

По словам исследователей, альтернативные методы стерилизации молекул дорогие и экономически не выгодные способы. Перспективным же путем считается создание изначально термостойких структур, сохраняющих активность после нагрева. В основе разработанных в ПНИПУ соединений лежит одна ключевая молекула - 3-нитросалициловый альдегид. В химии она известна как стабильный реагент, который используется для синтеза сложных органических соединений или некоторых красителей. Пермские исследователи использовали ее как универсальную платформу, к которой можно присоединять различные лечебные молекулы.

Как пояснили в вузе, преимущество альдегида в том, что он устроен как основа конструктора: у него есть готовые крепления, к которым можно присоединить другие детали-молекулы, чтобы получилась новая структура. Так ученые смогли синтезировать соединения, относящиеся к перспективным классам противовоспалительных и противовирусных биологически активных веществ. В частности, к 3-нитросалициловому альдегиду они присоединили молекулу роданина - важного компонента многих противовирусных препаратов.

Кроме того, по словам доцента, кандидата химических наук, заведующего кафедрой "Химические технологии и экология" Березниковского филиала ПНИПУ Михаила Куликова, на основе этого соединения ученым удалось получить комплекс с медью. "Такие структуры, где ион металла связан с органической молекулой, обладают особым потенциалом. Это принципиально расширяет арсенал для создания лекарств нового поколения, направленных на борьбу с устойчивыми инфекциями", - пояснил Куликов.

Ученые проверили новые соединения на термостойкость, поместив образцы в специальную печь и нагревая с заданной скоростью. Результаты показали стабильность полученных веществ. Как пояснили в ПНИПУ, защитный молекулярный каркас созданных в университете соединений оберегает целевое вещество от разрушения даже при нагреве выше 210 градусов, что на 20-25% увеличивает его термостойкость по сравнению с обычными молекулами. Разработка позволит ученым создавать новые высокоэффективные и стабильные препараты на основе роданина без потери качества вещества.