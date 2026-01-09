ФИАН: первые итоги проекта по прогнозу вспышек на Солнце возможны в течение года

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Проведение предварительного анализа и подготовка первых публикаций по данным проекта "Солнце-Терагерц", который поможет раскрыть причины возникновения солнечных вспышек и прогнозировать их появление, возможны спустя 6-12 месяцев после завершения этапов калибровки и сбора информации. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН), главный конструктор проекта Максим Филиппов.

"Первые телеметрические и научные данные предполагается получать вскоре после установки и ввода аппаратуры в эксплуатацию на МКС. При этом проведение предварительного научного анализа и подготовка первых публикаций возможны спустя примерно 6-12 месяцев после завершения этапов орбитальной калибровки и накопления статистически значимой выборки солнечных вспышек", - сказал Филиппов.

При этом, по словам главного конструктора проекта, для оперативных и ежедневных прогнозов в перспективе необходим долговременный специализированный эксперимент на отдельном космическом аппарате.

Прибор весом 47 кг состоит из восьми каналов-детекторов, каждый из которых настроен на свой частотный интервал, - общий диапазон регистрируемого аппаратурой излучения составляет от 0,4 ТГц до 12 ТГц. Его планируется закрепить на двухосной поворотной платформе наведения, которая будет автоматически отслеживать позицию Солнца. Установка научной аппаратуры проекта "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек на российском сегменте Международной космической станции (МКС) запланирована на весну 2026 года в рамках первой внекорабельной деятельности российских космонавтов экипажа МКС-74.