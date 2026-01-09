В НГТУ создали программу для автоматической резки кремниевых пластин

Главным преимуществом нового комплекса в производстве является повышение безопасности

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Специалисты Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) разработали и запатентовали программный комплекс для совершенствования процесса дисковой резки кремниевых пластин, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ выдала свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ "Программный комплекс распознавания реперных точек на кремниевых пластинах в установках дисковой резки". По словам одного из авторов программы Дмитрия Шакина, главное преимущество нового комплекса в производстве - это повышение безопасности, поскольку роботы работают по заранее подготовленной программе, не допускают ошибок", - отметили в пресс-службе.

Резка кремниевых пластин - важный и высокоточный производственный процесс, который применяется в таких отраслях, как автомобилестроение, металлообработка, фармацевтика, логистика, а также электронная, электротехническая, пищевая, химическая и стекольная промышленность.

Программа создана для обработки видеоизображений с камеры установки с целью автоматического обнаружения реперных точек на поверхности кремниевых пластин. В ее основе лежит алгоритм, использующий методы бинаризации, сегментации изображения и преобразования Хафа для точного определения координат центров реперных точек.

"Увеличивается скорость работы и, как следствие, возрастает объем продукции. Изменение показателей в лучшую сторону добивается за счет ночных смен, работы в выходные дни, отсутствия перерывов и бесперебойной работы техники", - рассказал Шакин.