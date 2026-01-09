В Медицинском научно-образовательном институте МГУ назначили директора

Заместителем директора по науке стал Константин Кулебякин, по клинике Максим Домашенко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Новый директор и два заместителя директора назначены в Медицинском научно-образовательном институте (МНОИ) МГУ им. М. В. Ломоносова. Директором назначена Мария Воронцова, заместителем по науке - Константин Кулебякин, по клинике - Максим Домашенко, сообщается на сайте факультета фундаментальной медицины МГУ.

"В Медицинском научно-образовательном институте (МНОИ) МГУ имени М. В. Ломоносова состоялись кадровые перестановки. Директором МНОИ МГУ стала Мария Воронцова, заместителем директора по науке назначен Константин Кулебякин, а позицию заместителя директора по клинической работе - директора университетской клиники МНОИ занял Максим Домашенко", - говорится в сообщении.

Воронцова и Домашенко - выпускники факультета фундаментальной медицины (ФФМ МГУ), Кулебякин - выпускник биологического факультета МГУ, окончивший аспирантуру ФФМ. Воронцова прошла клиническую ординатуру и очную аспирантуру в ФГБУ "НМИЦ эндокринологии".

В 2017 году Воронцова защитила кандидатскую диссертацию на тему "Лечение детей с гипофизарным нанизмом препаратами гормона роста: медицинские и экономические аспекты". С 2018 года она работает в отделении детской тиреодологии, репродуктивного и соматического развития НМИЦ эндокринологии, где является ведущим научным сотрудником. С 2022 по 2024 годы была заместителем декана по науке ФФМ, а с 2024 по 2025 годы - заместителем директора по науке МНОИ МГУ.

МНОИ МГУ им. М. В. Ломоносова является интегрированным научно-образовательным кластером, объединяющим в себе ФФМ, Центр регенеративной медицины и многофункциональную клинику с консультативно-диагностическим отделением и стационаром на 300 койко-мест. Эта клиника является одним из первых в РФ медучреждений, созданных в структуре классического университета, и осуществляет амбулаторную и стационарную диагностику, лечение, профилактику заболеваний, а также полноценную реабилитацию пациентов.

Академик РАН Всеволод Ткачук, ранее возглавлявший МНОИ МГУ, планирует сосредоточиться на работе в качестве декана ФФМ и заведующего кафедрой биохимии и регенеративной биомедицины.