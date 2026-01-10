NASA: досрочное возвращение экипажа Crew-11 с МКС планируется не ранее 14 января

В случае плановой отстыковки астронавты Зена Кардман, Майк Финк, Кимия Юи и космонавт Олег Платонов приводнятся у берегов Калифорнии 15 января

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Экипаж миссии Crew-11 покинет Международную космическую станцию (МКС) не ранее 14 января. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и SpaceX рассчитывают, что отстыковка миссии Crew-11 от МКС состоится не ранее 14 января", - говорится в заявлении ведомства.

В случае плановой отстыковки американские астронавты Зена Кардман и Майк Финк, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов приводнятся у берегов Калифорнии 15 января, указывает управление.

Ранее стало известно, что НАСА приняло решение досрочно вернуть экипаж Crew-11 на Землю из-за инцидента медицинского характера у одного из астронавтов. Его личность и предварительный диагноз оно не раскрыло, однако отметило, что состояние этого члена экипажа является стабильным. Представители управления подчеркнули, что причиной инцидента не была работа на станции, подготовка к выходу в открытый космос или травма.