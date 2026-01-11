ФИАН: машинное обучение и ИИ могут применяться для прогноза солнечных вспышек

Установка научной аппаратуры на российском сегменте Международной космической станции запланирована на весну 2026 года, сообщил главный конструктор проекта "Солнце-Терагерц" Максим Филиппов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Методы машинного обучения и искусственного интеллекта могут быть использованы в рамках проекта "Солнце-Терагерц", который поможет раскрыть причины возникновения солнечных вспышек и прогнозировать их появление. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН), главный конструктор проекта "Солнце-Терагерц" Максим Филиппов.

"Методы машинного обучения и искусственного интеллекта могут быть применены для анализа больших массивов данных, поиска закономерностей и классификации вспышечных событий", - сообщил Филиппов.

Прибор проекта "Солнце-Терагерц" весом 47 кг состоит из восьми каналов-детекторов, каждый из которых настроен на свой частотный интервал - общий диапазон регистрируемого аппаратурой излучения составляет от 0,4 ТГц до 12 ТГц. Его планируется закрепить на двухосной поворотной платформе наведения, которая будет автоматически отслеживать позицию Солнца. Установка научной аппаратуры проекта "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек на российском сегменте Международной космической станции (МКС) запланирована на весну 2026 года в рамках первой внекорабельной деятельности российских космонавтов экипажа МКС-74.

Ранее космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина сообщил о том, что начиная с полета корабля "Союз МС-28", для формализации и структуризации сделанных в ходе исследований заметок будет использоваться нейросеть GigaChat от "Сбера".