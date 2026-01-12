Болезнь Крона научились выявлять за годы до появления ее первых симптомов

Ученые отслеживают реакцию иммунитета пациента на определенные бактериальные белки

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Канадские и израильские медики разработали подход, позволяющий выявлять болезнь Крона, хроническую воспалительную болезнь кишечника, за годы до появления ее первых симптомов, отслеживая реакцию иммунитета пациента на определенные бактериальные белки. Об этом сообщила пресс-служба канадского Исследовательского института Луненфельда-Таненбаума (LTRI).

"Проведенные нами наблюдения за носителями болезни Крона и их пока здоровыми родственниками показали, что вероятность развития этого заболевания зависит от силы реакции иммунитета на бактериальные белки-флагеллины. Эта реакция связана с самой стабильной частью этих белков, что дает надежду на создание вакцины, которая будет предотвращать развитие болезни Крона у предрасположенных к ней пациентов", - заявил научный сотрудник LTRI Ли Сонхо, чьи слова приводит пресс-служба института.

Ученые пришли к такому выводу в рамках международного проекта GEM, нацеленного на изучение состояния здоровья примерно 5 тыс. носителей болезни Крона и их прямых родственников. В ходе этих наблюдений ученые с 2008 года всесторонне отслеживали, как различные генетические, биологические и экологические факторы влияли на прогрессию болезни у ее носителей и развитие у 130 изначально здоровых братьев и сестер участников наблюдений.

Исследователи воспользовались этой ситуацией для поиска самых ранних биомаркеров заболевания, для чего ученые проанализировали то, как менялось состояние здоровья и работа иммунитета у этих пациентов за несколько лет до выявления первых признаков развития болезни Крона. Проведенный учеными анализ позволил им выделить два десятка антител, чей характер взаимодействий с белками бактерий из семейства Lachnospiraceae сильно влиял на вероятность развития заболевания.

Используя эти антитела, исследователи создали тест на болезнь Крона, который позволяет выявить высокую предрасположенность к ее развитию за 2-2,5 года до появления первых симптомов заболевания. Последующие проверки этого подхода показали, что он позволил бы заранее выявить около трети случаев развития болезни Крона среди родственников участников проекта GEM, что значительно облегчило подбор терапии и их последующее лечение.

Как надеются ученые, дальнейшее изучение структуры этих антител и тех регионов бактериальных белков, с которыми они соединяются, поможет раскрыть молекулярные механизмы развития болезни Крона и разработать вакцину, которая будет "учить" иммунитет ее будущих и текущих носителей не атаковать стенки кишечника и другие отделы пищеварительной системы.

О болезни Крона

Болезнь Крона представляет собой одно из относительно редких тяжелых хронических воспалительных заболеваний кишечника. Как правило, ее развитие приводит к появлению множественных очагов воспалений, язв и рубцов на стенках кишки, пищевода и других частей желудочно-кишечного тракта.

Точные причины развития болезни Крона пока не известны ученым, однако они предполагают, что в ее появлении замешаны как различные генетические факторы, так и бактериальные инфекции или паразитические черви, нарушающие нормальную работу иммунитета пищеварительной системы и заставляющие его атаковать клетки пищевода и кишечника.