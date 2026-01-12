Выявлены подавляющие тягу к алкоголю углеводные молекулы

Это позволит создать новый класс "диетических" средств от подобной зависимости

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Китайские и японские молекулярные биологи обнаружили, что некоторые природные сахарозаменители, такие как сорбитол и ксилитол, подавляют тягу к алкоголю у подопытных мышей с тяжелыми формами алкоголизма. Это позволит создать новый класс "диетических" средств от алкогольной зависимости, сообщила пресс-служба японского Киотского университета.

"Различные диеты в теории помогают людям контролировать аппетит, однако на практике это удается сделать лишь немногим пациентам с лишним весом. Нечто похожее происходит и при развитии алкогольной зависимости и злоупотреблении спиртным. Проведенные нами опыты раскрыли цепочку сигналов и взаимодействий между разными органами тела, отвечающие за регуляцию "аппетита" к алкоголю", - пояснил профессор Киотского университета (Япония) Цутому Сасаки, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Сасаки и его коллеги совершили это открытие при изучении того, какую роль в потреблении алкоголя играет сигнальная молекула FGF21, которая задействована в регуляции аппетита и тяги человека к сладкой пище. Ученые обратили внимание на то, что концентрация этого белка быстро растет в крови не только после употребления сахара, но и спирта, что заставило их изучить, как молекулы FGF21 влияют на поведение мышей-алкоголиков.

Для этого ученые генетически модифицировали часть нейронов в так называемом PVN-ядре гипоталамуса, гормональном центре мозга, и проследили за действием FGF21 на активность этих нервных клеток. Эти опыты показали, что употребление алкоголя и сахара приводило к активации схожего набора нейронов в гипоталамусе, чье включение сопровождалось выработкой гормона счастья окситоцина и снижением тяги животных к сладкой пище и спиртному.

Наблюдение натолкнуло ученых на мысль, что влечение мышей-алкоголиков к спиртному можно "перебить", используя похожие на сахар молекулы, заставляющие печень особенно активно вырабатывать белок FGF21. Руководствуясь этой идеей, ученые изучили действие нескольких углеводов на клетки печени и отобрали четыре сахарозаменителя - сорбитол, ксилитол, тагатозу и аллюлозу - которые наиболее эффективно стимулировали выработку этого пептида.

Последующие наблюдения показали, что добавление этих углеводов в воду или раствор спирта приводило к тому, что мыши начинали значительно меньше и реже выпивать большие количества алкоголя, тогда как прием аналогичных количеств глюкозы или обычного сахара не приводил к схожему благотворному эффекту. В перспективе это позволит использовать данные сахарозаменители и продукты на их основе в качестве средства для профилактики алкогольной зависимости, подытожили ученые.