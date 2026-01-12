В Москве-реке определили минимальное содержание микропластика

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Исследователи МГУ имени Ломоносова изучили пробы воды Москвы-реки на входе и выходе из столицы и определили в них минимальное содержание микропластика, что говорит о чистоте водоема. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Также ученые проанализировали с помощью нового физико-химического метода состав Десны и одного из подмосковных болот в районе Шатуры. Через каскад фильтров прошло около 60 тонн проб воды.

"В последнее время многие СМИ пугают граждан некоей опасностью от частиц микропластика, которые якобы нас окружают повсюду, и могут нанести ущерб здоровью и окружающей среде. Чтобы это проверить, в МГУ разработали новый систематический подход по определению степени загрязнения природных вод взвешенными твердыми частицами микропластика в диапазоне от 0,1 мкм до 1 мм <…>. Несмотря на распространяемые "страшилки", результат однозначен: содержание микропластика ничтожно мало", - отметили в вузе.

Исследование показало, что массовая концентрация частиц микропластика в Москве-реке составляет нанограммы на литр: на входе в город около 270 нг/л, на выходе - 360 нг/л. В Десне его доля еще ниже - 170 нг/л. Это на порядок меньше, чем концентрация частиц глины и песка, отметили ученые. В болотной воде микропластик обнаружен не был.

"Максимальное число частиц микропластика зарегистрировано в Москве-реке на выходе из города - 5 частиц на тонну воды. Это очень малая величина. То же можно сказать о концентрациях - сотни нанограмм на литр составляют величину, существенно меньшую, чем предельно допустимые концентрации большинства сильно токсичных веществ. <…> Концентрация частиц микропластика в речных водах московского региона очень мала. Беспокоиться не о чем", - сообщил заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов МГУ Алексей Хохлов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Новый подход может быть применен для проведения анализов воды в других регионах РФ, в частности - в Байкале вблизи и вдали от устья впадающей в Байкал реки Селенга, считает исследователь.