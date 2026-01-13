Генетически идеальная свинья-донор органов может появиться в России к 2030 году

Создать такое животное ученые смогут за три-четыре года, рассказал генеральный директор компании "М-Геномика" Эдуард Чуйко

НОВОСИБИРСК, 13 января. /ТАСС/. Генетически модифицированная свинья, органы которой будут пригодны для трансплантации человеку, может быть создана в России к 2030 году. Это станет первым проектом такого рода в стране и поможет решить критическую проблему дефицита донорских органов, сообщил ТАСС эмбриолог, генеральный директор компании "М-Геномика" в Новосибирске, руководитель проекта Эдуард Чуйко.

"Создать такое животное можно за три-четыре года. Мы отстаем от мировых лидеров в этой отрасли, однако при наличии необходимого финансирования за этот срок сможем достичь результата и найти оптимальное решение", - сказал ученый.

Генетически модифицированных свиней планируется выращивать в стерильных условиях под постоянным ветеринарным и медицинским контролем, что обеспечит идеальное качество органов для трансплантации. В первый год проект способен дать около 200 почек людям для операций. Такие хирургические вмешательства планируется включить в программу ОМС. В дальнейшем разработка будет адаптирована для сердца, поджелудочной железы и печени.

Проект по пересадке органов будет реализовываться совместно с клиникой Мешалкина - одним из крупнейших многопрофильных медицинских центров Минздрава РФ. Над ним будет работать команда специалистов из Института цитологии и генетики СО РАН - эмбриологи, молекулярные биологи и генные инженеры, которые в феврале 2025 года впервые в России вырастили поросенка методом ЭКО.

Полный цикл до получения регистрационного удостоверения и начала массового выращивания генетически модифицированных свиней займет примерно 12 лет, из которых около восьми потребуется на доклинические и клинические испытания. В декабре 2025 года проект прошел отбор в бизнес-инкубаторе новосибирского "Академпарка", где получил поддержку в бизнес-экспертизе и поиске инвесторов.

О пересадке органов

Ксенотрансплантация - пересадка органов, тканей или клеток от животных человеку. Свиней используют для таких операций по нескольким причинам: их органы похожи по размеру на человеческие, животные быстро размножаются (беременность около 3,5 месяца, 5-8 поросят дважды в год), а их генетика хорошо изучена. В 2024 году американская компания eGenesis успешно пересадила почку от генетически модифицированной свиньи пациенту, который прожил несколько месяцев после операции - это стало прорывом в медицине.