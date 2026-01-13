Показатели геомагнитной активности в 2026 году могут побить прошлогодний рекорд

С начала года уже зафиксировали три дня с магнитными бурями

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Веселков/ Университет Решетнева/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Геомагнитная активность в 2026 году демонстрирует темпы роста, превышающие показатели предыдущего года. С начала года уже были зафиксированы три дня с магнитными бурями, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Геомагнитная активность в наступившем году растет с превышением показателей предыдущего рекордного года. Темп формирования геомагнитных возмущений (индекс Kp = 4; желтый уровень) и бурь (Kp = 5 и выше; красный уровень) за первые 13 дней января превысил показатели предыдущего, 2025 года, которые, в свою очередь, были максимальными за последние 10-20 лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из первых 13 дней года 8 "оказались окрашены в желтые и красные цвета", то есть 62%. В 2025 году эта цифра составляла 169 из 365 дней, то есть 46%, что уже было рекордным значением с 2005 года. Кроме того, с начала года было уже 3 дня с магнитными бурями (23%) против 69 из 365 (18%) в прошлом году.

Отмечается, что глобальные выводы делать еще рано, но "как минимум, заявка на то, что рекорды предыдущего года могут быть побиты в наступающем году, уже сделана".

Основной причиной магнитных бурь является исключительно большое число корональных дыр, приводящих к возмущениям солнечного ветра, который в свою очередь воздействует на магнитное поле Земли.