Насыщение почв азотом удвоит скорость восстановления лесов в тропиках

Чем быстрее растут эти посадки, тем больше углекислого газа они поглощают, что помогает человечеству активнее бороться с выбросами парниковых газов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Экологи выяснили, что процесс восстановления лесов в тропиках преимущественно тормозится недостатком соединений азота в почве, восполнение их запасов при помощи природных удобрений или культур бактерий удвоит скорость роста растений и позволит ежегодно изымать из атмосферы дополнительно 470-820 млн тонн углекислого газа. Об этом сообщила пресс-служба американского Института изучения экосистем Кэри (CIES).

"Нехватка азота особенно сильно ограничивает скорость роста молодых лесов. Когда мы добавили азот в почву, тропические леса начали наращивать биомассу вдвое быстрее, чем они это делали в первые десять лет наблюдений. И чем быстрее растут эти посадки, тем больше углекислого газа они поглощают, что помогает человечеству активнее бороться с выбросами парниковых газов", - заявила научный сотрудник CIES Сара Беттерман, чьи слова приводит пресс-служба института.

Ученые пришли к такому выводу в рамках масштабного эксперимента, который экологи проводят на территории множества небольших лесопосадок в Панаме, высаженных на территории вырубленных в прошлом столетии тропических лесов. В части этих посадок на протяжении 10 и 30 лет регулярно вносились в почву азотные и фосфорные удобрения, чем воспользовались экологи для оценки влияния этих элементов на регенерацию лесов.

"Мы провели самый масштабное и длительное исследование такого рода. Каждая из изученных нами 76 посадок деревьев изучалась на протяжении нескольких десятилетий как минимум пять раз, причем все эти замеры проводились для более чем 20 тыс. деревьев. Сбор таких качественных и стандартизированных данных на протяжении столь длительного времени был очень сложной задачей", - добавил научный сотрудник Университета Глазго (Великобритания) Тан Вэньгуан, чьи слова приводит пресс-служба CIES.

Проведенные учеными замеры показали, что фосфорные удобрения почти не влияли на рост растений, тогда как добавление азотных удобрений в почву посадок ускорило их рост на 95% на первых стадиях восстановления леса, и на 45% в лесных массивах, высаженных за 10 лет до начала наблюдений. Для более зрелых лесопосадок эффект от добавления азота был близок к нулю, что исследователи связывают с накоплением в их почвах бактерий, превращающих атмосферный азот в "съедобные" для растений соединения.

Как отмечает Беттерман, это говорит в пользу того, что стимулирование накопления азота в почвах лесопосадок при помощи природных удобрений или подходов, способствующих размножению азотофиксирующих микробов, позволит заметно ускорить восстановление лесов в тропиках. В результате этого деревья будут ежегодно поглощать дополнительно 470-820 млн тонн углекислого газа, что сопоставимо с выбросами СО2 в Канаде и других промышленно развитых странах мира, подытожили экологи.