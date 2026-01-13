Подобрана оптимальная "наноупаковка" для экстракта тимьяна

Как отмечают ученые, значительную часть неприятных побочных эффектов можно избежать, если "упаковать" биологически активные молекулы в структуры, которые будут защищать их от контакта с внешней средой в процессе их доставки в организм

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Исследователи из России разработали подход, позволяющий "упаковывать" экстракт тимьяна в микрокапсулы из желатина и загустителя растительного происхождения с точно подобранной наноскопической дозой активных веществ. Схожим образом можно создавать оптимальную "наноупаковку" для лекарств и пищевых продуктов, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Physics of Fluids.

"Предложенный подход можно использовать для инкапсулирования большого числа самых разных водных экстрактов. Проведенные нами опыты указывают, что у данной методики нет принципиальных ограничений, причем использование водно-спиртовых растворов позволит добиться еще более высоких концентраций биологически активных субстанций", - пояснил доцент Томского политехнического университета Максим Пискунов, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Как отмечают ученые, экстракт тимьяна и многие другие субстанции с полезными для здоровья свойствами также обладают рядом неприятных побочных эффектов, связанных с их воздействием на кожные покровы или желудочно-кишечный тракт. Значительную часть этих эффектов можно избежать, если "упаковать" биологически активные молекулы в структуры, которые будут защищать их от контакта с внешней средой в процессе их доставки в организм.

Исследователи из Томского политехнического университета и их коллеги из Сургутского государственного университета разработали простой и очень эффективный подход, который позволяет решить эту проблему при помощи методов микрогидродинамики. В его рамках экстракт тимьяна или другие биологически активные молекулы смешиваются с желатином и их раствор пропускается через специальную пластину, в которой выточен набор каналов.

Через эти каналы также проходит еще один жидкий материал - раствор загустителя растительного происхождения на базе альгината натрия, который особым образом объединяется вместе с потоком желатина и экстрактом тимьяна. Их комбинация затем сталкивается с потоком масла, что приводит к разбиению комбинации из двух жидкостей на набор однотипных микро- или наночастиц, чей размер можно контролировать, варьируя скорость движения потока масла.

Предсказуемый и управляемый характер формирования этих капсул, как отмечают Пискунов и его коллеги, позволяет подбирать корректную нанодозировку активных веществ с минимальными затратами сил и средств, что удешевит производство лекарств и пищевых добавок на их основе. Схожим образом, как отмечают ученые, можно "упаковывать" в микрокапсулы другие жидкие соединения и молекулы, применяемые в фармацевтике и пищевой промышленности.