Инженеры МАИ намерены существенно снизить шум в гражданских самолетах

Предполагается, что технология позволит точно определять зоны, где нужно усилить звукоизоляцию или звукопоглощающие свойства салона, сообщили в вузе

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Инженеры Московского авиационного института (МАИ) работают над проектом "Виброакустика", нацеленным на существенное снижение шума в салонах эксплуатируемых гражданских самолетов. В будущем технологию можно будет использовать в различных видах наземного и водного транспорта, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Значимость проблемы шумового комфорта напрямую зависит от продолжительности полета. На ближнемагистральных рейсах, где время в пути не превышает двух часов, пассажиры редко испытывают дискомфорт от шума. Однако в дальнемагистральных перелетах длительностью восемь-девять часов акустический комфорт становится критически важным фактором. Именно поэтому современные самолеты, особенно административные, должны соответствовать более строгим критериям шума", - заявил директор института "Авиационная техника" МАИ Дмитрий Стрелец, чьи слова приводятся в сообщении.

Суть проекта заключается в акустической доводке пассажирского салона, основанной на технологии "сферического бимформинга". В отличие от традиционных подходов, она дает возможность точно определить зоны салона, где требуется усилить звукоизоляцию или звукопоглощающие свойства салона, а также участки, где можно уменьшить массу применяемых акустических материалов без ущерба для комфорта пассажиров.

Как отмечают разработчики, среди аналогичных технологий, существующих на рынке, можно отметить метод интенсиметрии, при котором оператор сканирует звуковое поле в салоне с помощью специального зонда, что позволяет создавать шумовые карты вдоль ограждающих поверхностей пассажирского салона. Однако он не дает полной картины внутри салона и требует демонтажа кресел, что искажает реальную акустическую обстановку.

Работа начинается с серии летных испытаний на экспериментальном самолете. Исследователи задействуют как отдельные микрофоны и датчики вибрации, размещенные вдоль салона, так и сферическую многомикрофонную решетку. В результате летного эксперимента формируется обширный массив данных, включая карты локализации источников шума, который позволяет дать рекомендации по изменению схемы размещения акустических материалов. Методика согласуется с положениями нового стандарта ГОСТ Р 70066-2022, который был разработан совместно специалистами России и Китая и принят в качестве национальных стандартов обеих стран в 2023 году.

"На текущий момент проект "Виброакустика" находится на стадии апробации. В ближайших планах команды - оформление отчетов, публикация полученных результатов и привлечение заказчиков, специализирующихся на акустическом проектировании авиасалонов. В будущем методику можно будет адаптировать под различные виды наземного и водного транспорта", - отметили в МАИ.