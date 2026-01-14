Антибиотикам в ветеринарии предложили альтернативу

Ученые Федерального Ростовского аграрного научного центра разработали способ получения антибактериального препарата с применением в качестве активно действующей субстанции нового поверхностно-активного вещества - четвертичного аммониевого соединения

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ученые Федерального Ростовского аграрного научного центра (ФРАНЦ) разработали новый способ получения антибактериального препарата, который позволит отказаться от необоснованного применения антибиотиков. Полученная субстанция может быть использована для разработки новых методов лечения сельскохозяйственных животных, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

"С помощью предлагаемого способа получено новое мощное антибактериальное соединение с широким спектром действия, которое может послужить заменителем необоснованного применения антибиотиков в ветеринарии при таких заболеваниях, как эндометриты, маститы, раневая инфекция и другие. Результат работы будет полезен животноводческим хозяйствам, ветеринарным специалистам, фармакологическим компаниям", - сообщили в министерстве.

По словам ученых, необоснованное применение антибиотиков является одной из причин развития резистентности микроорганизмов. В ветеринарии такая тенденция особенно заметна. Одними из возможных заменителей антибиотиков в ветеринарии являются поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые обладают широким спектром антибактериальной активности. Ростовские ученые разработали способ получения антибактериального препарата с применением в качестве активно действующей субстанции нового поверхностно-активного вещества - четвертичного аммониевого соединения. Данный препарат получают путем взаимодействия эпоксидированного соевого масла с 3-диметиламинопропиламином.

"Применение предлагаемого способа борьбы с распространенными заболеваниями позволит получать здоровых сельскохозяйственных животных, улучшить качество их жизни", - добавил заведующий лабораторией Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского ветеринарного института - филиала ФРАНЦ Александр Зубенко.

Способ позволяет расширить арсенал ветеринарных лечебных средств с высокой бактериостатической и бактерицидной активностью, а также антипротозойной активностью. Такая активнодействующая субстанция может быть использована для разработки новых способов лечения при бактериальных и протозойных заболеваниях сельскохозяйственных животных. На разработку уже получен соответствующий патент.