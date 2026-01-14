Выявлен набор из 44 биомаркеров, позволяющих прогнозировать развитие диабета

В общей сложности, в проекте участвовало свыше 23 тыс. добровольцев, изначально не страдавших от диабета второго типа и согласившихся на постоянные наблюдения за их здоровьем, сообщила пресс-служба Массачусетской больницы общего профиля

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Международный коллектив биологов выявил 44 биомолекулы, присутствующих в крови человека, замеры концентрации которых позволяют особенно точно оценить вероятность развития диабета второго типа и связанных с ним метаболических нарушений у пациента в последующие годы его жизни. Об этом сообщила пресс-служба американской Массачусетской больницы общего профиля (MGH).

"Мы провели пока самый масштабный и всесторонний анализ того, как особенности в составе крови влияют на риск развития диабета второго типа с учетом различий в генетике, диете и стиле жизни. Последующее изучение выявленных нами молекул поможет понять, как именно связанные с ними метаболические процессы влияют на развитие диабета", - заявил профессор MGH Ци Цибинь, чьи слова приводит пресс-служба больницы.

Ученые совершили это открытие в рамках масштабного мониторингового проекта HCHS-SOL, нацеленного на всесторонне изучение поведенческих, генетических и диетических факторов, влияющих на развитие диабета второго типа. В общей сложности, в нем участвовало свыше 23 тыс. добровольцев, изначально не страдавших от диабета второго типа и согласившихся на постоянные наблюдения за их здоровьем.

В последующие десятилетия диабет развился у значительной доли добровольцев, порядка 4 тыс. участников наблюдений, что позволило ученым сопоставить различия в диете, генетике и составе крови у данной группы участников проекта и здоровых добровольцев. В общей сложности, биологи проанализировали то, как развитие диабета и преддиабетического состояния влияет на доли 469 биомолекул, присутствующих в крови человека.

Проведенный исследователями анализ показал, что около половины из них были так или иначе связаны с повышенным или пониженным риском развития диабета второго типа, причем сразу 67 изученных биомолекул в прошлом не ассоциировались с данным заболеванием. Последующее изучение этих биомаркеров помогло ученым отобрать набор из 44 наиболее значимых молекул, замеры концентрации которых позволяют оценить риск развития диабета с примерно 80% точностью, что значительно превосходит качество работы уже существующих подходов.

При этом ученые также обнаружили, что диета и особенности стиля жизни добровольцев заметно сильнее влияли на концентрации этих веществ, чем на доли не связанных с диабетом биомаркеров. По мнению биологов, это говорит о том, что эти вещества могут служить своеобразным "передаточным звеном", через которое вредная пища и вредные привычки способствуют развитию диабета. Это делает такие биомаркеры особенно интересными для дальнейшего изучения, подытожили исследователи.

О диабете

По статистике ВОЗ, примерно 830 млн человек страдают от диабета первого и второго типа. Первая форма возникает в результате аутоиммунных заболеваний, а вторая - из-за хронически высокого уровня сахара в крови, что связано с ростом невосприимчивости клеток тела к инсулину. Ученые уже несколько десятилетий исследуют факторы риска, способствующие развитию этих болезней, а также механизмы и последствия их развития.