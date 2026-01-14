Находки из Приильменья впервые связали с разгромом донского городища Супруты

Такую гипотезу выдвинули ученые Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) имени Ярослава Мудрого выдвинули гипотезу о происхождении двух уникальных артефактов VI-VII веков нашей эры, обнаруженных на городище Княжья Гора в Приильменье. Согласно предложенной версии, предметы могли попасть на Северо-Запад Руси в X веке в качестве трофеев после разгрома донского городища Супруты, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Центр археологических исследований НовГУ представил анализ двух уникальных артефактов, обнаруженных почти полвека назад на городище Княжья Гора. <...> Находки не вписываются в хронологию и культурный контекст памятника. Новое исследование директора центра Сергея Торопова предлагает необычную гипотезу: эти вещи могли оказаться на берегах Ловати в X веке как трофеи из разрушенного донского городища Супруты, что проливает свет на ранее неизвестные межрегиональные связи древнерусской эпохи", - отметили в Минобрнауки.

Городище Княжья Гора, расположенное на берегу реки Ловать, являлось укрепленным поселением и стратегическим пунктом в IX-X и XII-XVI веках. Культурных напластований XI века на памятнике не выявлено. В 1976 году экспедиция под руководством археолога Сергея Орлова обнаружила здесь два артефакта, не вписывающихся в хронологический и культурный контекст памятника: спиральное височное кольцо и железный подковообразный предмет. Они были найдены в комплексе X века, но, как установили исследователи, сами предметы относятся к более раннему периоду - VI-VII векам.

Анализ находок

Обнаруженное на Княжьей Горе С-образное спиральное височное кольцо, предположительно, из серебряной проволоки, является единственной подобной находкой на территории Приильменья. "Помимо хронологического разрыва, находка с Княжьей Горы визуально отличается от "северянских" височных колец XI-XII веков. Такие кольца имеют S-образную, а не С-образную форму, более крупные размеры и менее плотные витки спирали", - пояснил директор Центра археологических исследований НовГУ Сергей Торопов. Ученый отметил, что С-образные височные кольца являются характерным элементом так называемой культуры антов - раннесредневековых славянских племен IV-VII веков. Ближайшие аналоги были найдены в Гнездовском комплексе и у деревни Мерлугино в Удомельском Поозерье, также в слоях IX-X веков.

Вторая находка - железный подковообразный предмет со спирально закрученными концами. Изначально его классифицировали как фибулу - "застежку для плаща", но точное назначение до сих пор не определено. "Железные подковообразные спиралеконечные фибулы на памятниках лесной зоны Восточной Европы насчитываются сотнями. В Приильменье был найден только один похожий предмет - при раскопках Городка на Маяте", - сообщил Торопов.

По его словам, самые поздние аналоги таких фибул примерно на 500 лет старше предмета с Княжьей Горы. Наиболее вероятным, по его мнению, является предположение, что предмет представляет собой деталь кольцевидной булавки - элемента мужского костюма эпохи викингов, образцы которых найдены, в частности, в крупном торговом центре Хедебю.

По мнению ученых, факт обнаружения этих артефактов на Княжьей Горе свидетельствует о включенности данного центра в систему межрегиональных связей формирующегося Древнерусского государства и подтверждает его статус важного военно-административного и торгового пункта на южных рубежах Новгородской земли. Предложенная гипотеза проливает свет на возможные ранее неизученные контакты между отдаленными регионами Руси в ранний период ее истории.