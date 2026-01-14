В США адаптировали ИИ для сверхбыстрой разработки "клеточных компьютеров"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи приспособили системы машинного обучения для ускоренной разработки так называемых генетических логических цепочек - не существующих в природе последовательностей генов, исполняющих заданные человеком функции. Это ускорит разработку "клеточных компьютеров" и инструментов для управления поведением клеток, сообщила пресс-служба Университета Райса.

"Двадцать пять лет назад мы создали первые цепочки генов для управления поведением клеток. На создание каждой из них у нас ушли месяцы работы. Разработанная коллегами платформа не просто позволяет резко ускорить этот процесс, но и дает возможность проводить его на ранее недоступных масштабах, что открывает новую эру в развитии синтетической биологии", - прокомментировал открытие профессор Массачусетского технологического института (США) Джеймс Коллинс, чьи слова приводит пресс-служба Университета Райса.

Как отмечается в сообщении, так называемые генетические логические цепочки представляют собой рукотворные наборы участков ДНК, которые заставляют живые клетки исполнять не свойственные им функции и реагировать на стимулы, заданные человеком. Подобным образом ученые сейчас создают культуры клеток, способные отслеживать уровень сахара в крови и производить инсулин при необходимости, а также решать многие другие задачи медицины и фармацевтики.

В прошлом подобные "клеточные компьютеры" создавались вручную путем проб и ошибок. Группа американских молекулярных биологов под руководством доцента Университета Райса (США) Калеба Башора разработала подход, который позволяет автоматическим образом проектировать их при помощи двух методик расшифровки структуры генов, адаптированных для работы с короткими и длинными сегментами ДНК, и специальной нейросети.

Данный ИИ-алгоритм особым образом анализирует данные, получаемые при расшифровке структуры уже известных цепочек генов и их сегментов, и использует их для выявления скрытых закономерностей, влияющих на эффективность работы "клеточных компьютеров". Это позволяет моделировать поведение сотен тысяч и миллионов вариаций цепочек "генетических логических цепочек", опираясь на результаты опытов лишь с несколькими сотнями или тысячами реальных ДНК-структур.

Работу этой системы ученые успешно проверили на практике, создав при ее помощи набор генов, который заставляет человеческие клетки вырабатывать свечение при появлении в окружающей среде молекул афимоксифена, лекарства от рака груди. Этот успех, как надеются исследователи, открывает дорогу для ускоренной разработки "клеточных компьютеров" при помощи систем искусственного интеллекта.