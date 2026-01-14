Разработан комплекс для мгновенной оценки кровоснабжения головного мозга

Принцип работы нового комплекса основан на мониторинге очень медленных, спонтанных колебаний артериального давления и линейной скорости кровотока в средних мозговых артериях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Ученые в Петербурге создали первый отечественный комплекс для мгновенной оценки состояния кровоснабжения головного мозга, что позволит в том числе корректировать лечение пациентов с инсультами и другими тяжелыми патологиями. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Ученые из Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова и Санкт Петербургского политехнического университета Петра Великого представили первый в России и не имеющий прямых мировых аналогов программно-аппаратный комплекс для оценки в режиме реального времени церебральной ауторегуляции - ключевого механизма защиты мозга от перепадов артериального давления. Разработка позволит врачам в отделениях реанимации и нейрохирургии мгновенно получать критически важные данные о кровоснабжении мозга и своевременно корректировать лечение пациентов с инсультами и другими тяжелыми патологиями", - рассказали в пресс-службе.

Церебральная ауторегуляция - это механизм, который поддерживает стабильный кровоток в сосудах головного мозга, несмотря на снижение или повышение артериального давления человека. Существующие в настоящее время методы неинвазивной оценки занимают около 2-3 часов: это сбор, преобразование и анализ информации.

Принцип работы нового комплекса основан на мониторинге очень медленных, спонтанных колебаний артериального давления и линейной скорости кровотока в средних мозговых артериях. Главное ноу-хау ученых - специальные математические алгоритмы, которые анализируют эти сигналы не после, а прямо во время исследования. Вся обработка происходит настолько быстро, что результат отображается на экране практически мгновенно. Высокая эффективность и информативность комплекса подтверждена результатами проведенных клинических испытаний, отмечают в пресс-службе.

На следующем этапе ученые планируют интегрировать в комплекс методы искусственного интеллекта для углубленного анализа данных. Цель специалистов - не только диагностировать текущее состояние, но и прогнозировать риски развития вторичных сосудистых осложнений у нейрохирургических пациентов. Использование ИИ позволит выявлять функциональные отклонения на ранних стадиях, когда они еще поддаются коррекции, и более точно определять показания к хирургическому лечению.