ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяНаука

Ученые усомнились, что древние жители Евразии уничтожили шерстистых носорогов

Шерстистые носороги представляют собой крупных представителей ледниковой мегафауны
Редакция сайта ТАСС
17:04

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские и европейские палеогенетики впервые расшифровали геном якутского шерстистого носорога, съеденного древними волками около 14,4 тыс. лет назад. Изучение его структуры поставило под сомнение теорию, что эти древние представители ледниковой мегафауны исчезли с лица Евразии в результате охоты на них древних людей, сообщила пресс-служба шведского Стокгольмского университета.

"Мы обнаружили, что на территории Якутии присутствовала вполне жизнеспособная популяция шерстистых носорогов на протяжении как минимум 15 тыс. лет после того, как первые люди начали проникать в северо-восточные регионы Сибири. Это говорит о том, что они вымерли из-за резких перемен климата, а не из-за нападений древних охотников", - заявил профессор Стокгольмского университета (Швеция) Лав Дален, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Дален и его коллеги из Европы и России уже много лет изучают одну из самых необычных находок, которая была обнаружена российскими исследователями в окрестностях якутского села Тумат в 2011 и 2015 году. Им удалось обнаружить мумифицированные тела двух щенков предположительно трехмесячного возраста, которые были погребены под вечной мерзлотой примерно 14,4 тыс. лет назад, в самом конце ледниковой эры.

Недавно ученые приступили к изучению этих останков при помощи методов палеогенетики и обнаружили, что на самом деле эти мумии были не детенышами домашних собак, а волчатами с необычной для современных хищников черной шерстью. Это породило дополнительный интерес к изучению их останков, в том числе к анализу ДНК содержимого их желудка, который был предположительно заполнен мясом шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis).

Проведенный учеными генетический анализ подтвердил это предположение, а также позволил им реконструировать геном этого носорога с достаточно высоким уровнем качества "прочтения". Его структуру исследователи сравнили с устройством ДНК современных носорогов и двух других шерстистых носорогов, погребенных в вечной мерзлоте на Чукотке у берегов рек Раквачан и Пинейвеем около 18 и 49 тыс. лет назад.

Проведенный исследователями анализ указал на то, что размеры популяции шерстистых носорогов на северо-востоке Сибири оставались стабильными и достаточно крупными примерно 30-14,4 тыс. лет назад, вплоть до начала текущей межледниковой эры 14,7 тыс. лет назад. Как считают профессор Дален и его коллеги, это ставит под сомнение версию, что проникновение охотников-собирателей в северные регионы Евразии около 25-30 тыс. лет назад привело к резкому сокращению в численности носорогов и их вырождению.

О шерстистых носорогах

Шерстистые носороги представляют собой крупных представителей ледниковой мегафауны, которые были распространены на севере Евразии с начала плейстоценовой эры и до начала голоцена, современной геологической эпохи. Как правило, взрослый носорог обладал длиной порядка 3,2-3,6 метров, ростом в 1,4-1,6 метра и массой в 1,5-2 тонны и был покрыт густой бурой шерстью. Точные причины их вымирания пока не ясны, однако ученые предполагают, что они исчезли в результате деятельности древних людей или перемен климата. 

ШвецияРоссияРеспублика Саха (Якутия)