Создана технология восстановления металлических деталей с трещинами

Метод способствует снижению концентрации напряжений около трещин и повышает долговечность образцов без сложной и длительной традиционной термообработки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Специалисты Уфимского университета науки и технологий и Евразийского научно-образовательного центра разработали и запатентовали новую технологию восстановления металлических деталей, поврежденных трещинами и другими дефектами, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Метод основан на применении коротких, мощных импульсов тока, совмещенных с механическим нагружением. Такой подход позволяет снизить локальные механические напряжения и повысить качество структуры материала в зоне повреждения, что способствует смыканию трещин и увеличению срока службы детали", - отметили в пресс-службе.

По словам руководителя молодежной лаборатории "Металлы и сплавы при экстремальных воздействиях" Евразийского НОЦ Елены Корзниковой, метод способствует снижению концентрации напряжений около трещин и повышает долговечность образцов без сложной и длительной традиционной термообработки.

"Новый подход можно сравнить с "точечной терапией" для металла: если классическая термообработка похожа на длительное нагревание всей детали, то импульсное воздействие действует адресно - только там, где требуется "заживление". Это значительно экономит энергию и сокращает время обработки с часов до минут", - отметила Корзникова.

Принцип технологии основан на совместном действии коротких импульсов тока высокой плотности и контролируемой механической нагрузки, которые вызывают локальный нагрев и электромиграцию дефектов к зоне трещины и одновременно "поджимают" ее края. В результате снижается концентрация напряжений, дефекты перераспределяются и частично залечивают микротрещины, а структура металла в поврежденной зоне становится более однородной.

Технология перспективна для продления срока службы ответственных металлических узлов в промышленности, транспорте, энергетике и нефтегазовом секторе, когда замена детали финансово затратна или технически затруднена.