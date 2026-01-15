В МИСИС создали недорогой катализатор для переработки нефтяных отходов

Над проектом работал коллектив ученых из России, Белоруссии и Швеции

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Специалисты НИТУ МИСИС в коллаборации с коллегами из Белоруссии и Швеции создали новый катализатор, который позволяет в разы ускорить переработку тяжелых нефтяных фракций, при этом снизив энергозатраты, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. В составе вещества используется нанопорошок карбида молибдена, что позволяет отказаться от дорогих благородных металлов.

"Коллектив ученых из России, Белоруссии и Швеции синтезировал высококачественный порошковый катализатор на основе карбида молибдена, применив метод горения растворов с последующей температурной обработкой. Полученный катализатор снижает энергию активации термического разложения на 25% и эффективен в различных химических реакциях", - отметили в пресс-службе.

Для эффективной переработки и утилизации сложных нефтяных продуктов необходим экстремально высокий температурный режим и большое количество энергии. Для снижения энергозатрат используют катализаторы, которые ускоряют химические реакции и помогают разрывать прочные связи между атомами углерода и водорода. При этом многие катализаторы стоят дорого, так как в них приходится использовать драгоценные металлы.

Соединение на основе карбида молибдена значительно дешевле аналогов. "Порошок карбида молибдена, полученный по нашей технологии, способен в разы повысить эффективность термического разложения отработанных авиационных масел, что значительно облегчит и удешевит их переработку. В зависимости от температуры скорость разрушения сложных компонентов увеличивалась на 145 - 639 процентов по сравнению с процессами без применения катализатора", - рассказал директор НИЦ "Конструкционные керамические наноматериалы" НИТУ МИСИС Дмитрий Московских.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда. Результаты опубликованы в научном журнале Journal of the European Ceramic Society.