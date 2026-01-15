Разработана российская система машинного зрения с точностью 94%

Она обеспечивает стабильный контроль качества продукции, мониторинг оборудования и соблюдение стандартов безопасности в реальном времени, сообщили в Новосибирском государственном техническом университете

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Отечественную систему машинного зрения, которая автоматически выявляет брак на линии, контролирует соблюдение техники безопасности и помогает предприятиям снижать потери, предотвращать аварии и повышать эффективность работы разработали в Новосибирском государственном техническом университете. Ее точность составляет 94%, сообщили в пресс-службе вуза.

"Мы адаптируем систему под конкретного заказчика - для настройки достаточно фотографий качественной и поврежденной продукции. Прототип показал точность 94,87%", - приводит пресс-служба слова разработчика Артема Жидова.

Перед разработчиками стояла задача создать промышленную систему машинного зрения для комплексного контроля производственных процессов. Она обеспечивает стабильный контроль качества продукции, мониторинг оборудования и соблюдение стандартов безопасности в реальном времени. Система интегрируется в существующую инфраструктуру без остановки производства. Решение построено как модульная экосистема и включает: устройство для улучшения качества сети на производствах, камеру для детекции брака и контроля безопасности с ИИ-модулем, центр обработки данных с камер и веб-панель для управления.

Сначала камера отслеживает каждый объект, видеопоток анализируется двумя нейросетями. Затем выявляются отклонения от нормы с помощью тепловых карт, дефекты классифицируются: "норма", "вмятина", "трещина". "Разработан сайт с лендингом и онлайн-магазином, ведется создание платформы для централизованного управления всей экосистемой", - добавил Жидов.