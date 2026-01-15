Вырубки лесов заставляют комаров - разносчиков болезней чаще атаковать людей

Это может ускорить распространение вирусов Зика, денге, чикунгуньи и других инфекций, пишут ученые в журнале Frontiersin Ecology and Evolution

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бразильские экологи обнаружили, что существенное снижение биоразнообразия в тропических лесах Южной Америки привело к значительному учащению атак комаров на людей. Это может существенным образом ускорить распространение вирусов Зика, денге, чикунгуньи и других инфекций, пишут ученые в статье в научном журнале Frontiersin Ecology and Evolution.

"Раскрытые нами закономерности открывают дорогу для создания более эффективных стратегий борьбы с москитами, распространяющими болезни. В частности, понимание того, что комары в конкретных регионах предпочитают атаковать человека, поможет более точно оценивать риск распространения инфекции и предупреждать население об опасности", - заявил научный сотрудник Федерального университета Рио-де-Жанейро (Бразилия) Сергио Мачадо, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Ученые совершили это открытие в рамках исследования, которое они проводили в двух природоохранных зонах в штате Рио-де-Жанейро, расположенных на территории Атлантического леса - некогда крупного лесного массива, который протянулся полосой длиной в 100 км вдоль атлантического побережья юго-восточной Бразилии. Его площадь сократилась на 93% за последние десятилетия в результате вырубок лесов, что привело к резкому снижению биоразнообразия в этом регионе Южной Америки.

Экологи обратили внимание, что эти негативные перемены существенным образом затронули популяции восьми разновидностей сотен птиц и 250 видов млекопитающих, обитающих на территории Атлантического леса и служащих "кормовой базой" для местных москитов и комаров. Это натолкнуло ученых на мысль, что кровососущие насекомые могли "переключиться" на новых соседей - жителей городов и селений, расположенных рядом с вырубленными лесами.

Руководствуясь этой идеей, исследователи совершили экспедицию в заказники Ситиу-Реканту и Гуапиасу, где они поймали на их территории более 1,7 тыс. комаров, относящихся к 52 видам этих насекомых. Ученые извлекли кровь из пищеварительных органов москитов и попытались определить видовую принадлежность их жертв по обрывкам ДНК. Этот анализ показал, что большинство комаров, около 75% из них, пило кровь человека, что экологи связывают с сокращением популяций привычных для москитов жертв.

При этом ученые обнаружили, что в пищеварительной системе комаров видов Coquillettidia venezuelensis и Coquillettidia fasciolata присутствовала кровь и людей, и нескольких видов птиц, и мелких грызунов. Это потенциально может способствовать ускоренной передаче вирусов и бактерий между популяциями диких животных и людей, в том числе широко распространенной в Бразилии желтой лихорадки и вирусов денге, Зика и прочих опасных для здоровья патогенов, подытожили исследователи.