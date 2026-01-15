Дальтонизм на 52% повышает риск смерти от рака мочевого пузыря

Ученые выяснили, что причиной является отсутствие у данной категории больных способности увидеть связанные с опухолью следы крови

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Американские медики обнаружили, что пациенты с различными формами дальтонизма на 52% чаще умирают от рака мочевого пузыря, что ученые связывают с отсутствием у данной категории больных способности увидеть связанные с опухолью следы крови. Это следует учитывать врачам при наблюдениях за здоровьем дальтоников, пишут ученые в статье в научном журнале Nature Health.

"Проведенный нами анализ многолетних наблюдений за здоровьем пациентов с раком мочевого пузыря показывает, что вероятность гибели значительно выше среди тех носителей опухоли, которые также страдают от различных нарушений цветового зрения. Это говорит о необходимости внесения изменений в стратегии по скринингу данной формы новообразований, а также должно побудить врачей чаще проверять дальтоников на рак мочевого пузыря", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа американских офтальмологов и онкологов под руководством доцента Стэнфодского университета (США) Эхсана Рахими при изучении историй болезней большого числа онкопациентов, проходивших лечение в клиниках Соединенных Штатов в промежутке между январем 2004 года и мартом 2025 года. Часть изученных учеными носителей рака мочевого пузыря и рака прямой кишки также страдала от дальтонизма, что побудило изучить возможное влияние этого нарушения зрения на дальнейшую судьбу онкобольного.

Как объясняют исследователи, их интерес к дальтонизму был обусловлен тем, что одним из первых признаков развития и того, и другого рака является появление крови в продуктах жизнедеятельности человека. Данный симптом заставляет значительную часть больных обратиться за помощью к врачам, что позволяет выявить рак на первых этапах его развития. Дальтоники не способны увидеть следы крови, в результате чего опухоль выявляется значительно позже, что в теории снижает шансы на выживание.

Руководствуясь этой идеей, ученые отобрали из всего массива данных по 135 онкопациентов идентичного возраста, пола и со схожей историей болезни, одни из которых страдали от дальтонизма, тогда как у других не было подобного дефекта зрения. После этого исследователи сравнили то, как часто представители и той, и другой группы умирали в последующие два десятка лет жизни, и от каких осложнений опухолей они страдали.

Этот анализ указал на то, что дальтонизм не оказывал существенного влияния на судьбу и течение болезни у носителей рака прямой кишки, но при этом он на 52% повышал риск смерти среди носителей рака мочевого пузыря в последующие 20 лет их жизни. Это говорит в пользу более тщательного скрининга данной формы новообразований среди носителей дальтонизма, а также указывает на необходимость дальнейшего изучения данной статистической взаимосвязи, подытожили исследователи.

О раке мочевого пузыря

По данным Международного агентства по изучению рака (IARC), от рака мочевого пузыря в мире страдает около 1,6 млн человек. Ежегодно подобный диагноз получает порядка 570 тыс. человек, еще 200 тыс. погибает от осложнений, связанных с развитием данной формы злокачественных опухолей. Как правило при его выявлении на первых стадиях выживает около 63-98% пациентов, тогда как появление метастазов снижает эту вероятность до 5-35%.