В России разработали метод проверки происхождения вин по элементному составу

По словам руководителя проекта Зауали Темердашевой, разработанный метод основывается на элементном "отпечатке" вина - профиле содержания десятков химических элементов, таких как литий, уран и микроэлементы, которые поглощаются виноградной лозой из почвы

КРАСНОДАР, 16 января. /ТАСС/. Ученые Кубанского госуниверситета (КубГУ) создали методику, которая позволяет точно определить географическое происхождение вина, а также его качество по составу. Это повысит уровень подлинности винодельческой продукции и откроет новые возможности для научных исследований и борьбы с контрафактом на рынке, сообщила ТАСС руководитель проекта, заведующая кафедрой аналитической химии Кубанского госуниверситета Зауаля Темердашева.

"Основной результат проекта - разработка методологических основ оценки принадлежности винодельческой продукции с защищенным географическим указанием на основе изучения взаимосвязи многоэлементного "образа" и сенсорных свойств вин. По результатам анализа образцов (почв, ягод винограда и вин) с мест произрастания выявлены элементы-маркеры региональной и сортовой принадлежности для белых и красных сухих вин Краснодарского края", - пояснила Темердашева.

По словам специалиста, разработанный метод основывается на элементном "отпечатке" вина - профиле содержания десятков химических элементов, таких как литий, уран и микроэлементы, которые поглощаются виноградной лозой из почвы. Для анализа используется сверхчувствительный масс-спектрометр, который позволяет сформировать "элементный образ" региона. По своей сути, это химическая "подпись" винодельческого региона.

Создавая обширную базу данных по элементным профилям российских винодельческих регионов, ученые применяют методы многомерного анализа и искусственный интеллект - нейросетевые технологии, способные с точностью более 95% подтвердить или опровергнуть происхождение вина.

"При помощи приложения, разработанного посредством технологий нейросетевого моделирования, по элементному составу вина устанавливается его соответствие "элементному образу" региона, то есть его географическое происхождение. В итоге система с точностью более 95% позволяет утверждать информацию о подлинности вина или о том, что его состав не соответствует заявленному происхождению", - отметила специалист.

Ученые считают, что применение данной системы значительно повысит доверие потребителей к российским винам, оградив их от фальсификата и подделок. Для производителей - это возможность защитить и укрепить свой бренд, поскольку цена вин с защищенным географическим указанием может быть на 20-50% выше обычных. Для контролирующих органов - инструмент борьбы с контрафактом и обеспечения прозрачности рынка.