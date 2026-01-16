На территории Томского госуниверситета начнут поиск древнего кургана

Археологи выдвинули гипотезу, что на территории вуза может находиться захоронение VI-IX веков

ТОМСК, 16 января. /ТАСС/. Археологи нашли факты, подтверждающие наличие на территории Томского государственного университета (ТГУ) кургана VI-IX веков нашей эры. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.

"Археологи Томского государственного университета выдвинули гипотезу о том, что на территории старейшего вуза Сибири может находиться древний курган, датируемый VI-IX веками нашей эры. Основанием для этого стали результаты исследования исторических документов, карт и музейных коллекций", - сказано в сообщении.

У гипотезы есть подтверждения - в ХХ веке на территории университета нашли три наконечника древних копий, которые являются отличительными признаками воинских захоронений. Сразу три не могли находиться на поселенческом памятнике просто так, поэтому это указывает на наличие средневекового захоронения воинов.

По словам научного сотрудника лаборатории БиоГеоКлим ТГУ Евгения Барсукова, версия о том, что наконечники копий из кургана, появилась при изучении дневников Флоринского. В них он описывает большой курган на территории будущего учебного заведения. Проанализировав записи, ученые предположили, что курган все еще может находиться за вторым корпусом ТГУ.

"Одна из таких просек ведет от театра к юго-западному концу рощи, где на крутом мысу стоит археологический памятник - порядочной величины земляной курган. С его вершины открывается широкий кругозор на заливную долину реки Томи. Мыс, на котором стоит памятник, и вся западная окраина рощи представляют собою старый высокий берег Томи, у подошвы которого лежит небольшое озеро, переходящее в вязкое болото", - говорится в дневниковых записях Флоринского.

Барсуков отмечает, что о кургане на территории вуза не знает научное сообщество, его нет на археологической карте Томской области. Однако есть основания предполагать, что курган на территории рощи действительно существовал, и это средневековое захоронение, где были погребены и воины. Позже археологи выяснят, можно ли проводить исследования на территории исторического памятника - университетской рощи ТГУ.