Предложен инновационный метод полировки стеклянных поверхностей

В перспективе метод может использоваться для создания квантово-оптических чипов будущего

ЧЕЛЯБИНСК, 16 января. /ТАСС/. Инновационный метод полировки стеклянных поверхностей, почти не оставляющий царапин, разработал сотрудник Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Россия) в партнерстве с китайскими коллегами. Технология может значительно улучшить качество дисплеев телевизоров, смартфонов и планшетов, а в перспективе может использоваться для создания квантово-оптических чипов будущего, сообщили ТАСС в пресс-службе ЮУрГУ.

"Авторство инновационного метода полировки стеклянных поверхностей закреплено за профессором кафедры технологии автоматизированного машиностроения ЮУрГУ Дмитрием Ардашевым и китайскими исследователями. Новизна и суть в том, что предлагается использовать особый безабразивный железосвязующий круг. Результат - гладкость, близкая к идеальной, царапины отсутствуют, а поверхность стекла после полировки имеет степень шероховатости всего в 2,1 нанометра", - сказали в пресс-службе.

В вузе пояснили, что традиционная шлифовка осуществляется с помощью абразивного порошка, который может оставлять царапины. Если царапина крупная, то изделие попадает в брак, если нет, то изделие идет на продажу, но уровень качества его работы становится ниже.

"Проблемы метода традиционного шлифования решили тем, что сначала на шлифовальном круге под действием тока и высокой температуры самопроизвольно образуются свободные наночастицы оксида железа, затем они и полируют стекло. Благодаря их свободному перемещению царапин становится значительно меньше", - отметили в ЮУрГУ.

По результатам исследований стекло, отполированное новым методом, пропускает 93-95% света, что напрямую влияет на яркость и четкость будущего дисплея. Разработка открывает новые возможности для сверхточного производства оптических материалов, таких как стеклянные подложки для дисплеев и элементы для микроэлектроники. Принцип, лежащий в основе метода, может быть применен и для полировки кремния, что важно для развития наноэлектроники, фотоники и создания высокотехнологичных оптических компонентов.