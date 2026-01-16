Выявлена молекула, помогающая телу человека подавлять хронические воспаления

Одним из примеров применения открытия может стать терапия от ревматоидного артрита

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Британские биологи обнаружили, что ключевую роль в подавлении воспалений играет одна молекула из класса эпокси-оксилипинов, замедляющая формирование патогенных вариаций иммунных клеток-моноцитов, повреждающих ткани тела. Стимулирование выработки этой молекулы защитило добровольцев от развития хронических воспалений, сообщила пресс-служба Университетского колледжа Лондона (UCL).

"Мы открыли уже существующую в организме цепочку сигналов, которая ограничивает размножение потенциально опасных для организма иммунных клеток и помогает подавлять воспаления более быстрым путем. Если мы научимся управлять этим механизмом, то это позволит нам создать более эффективные и безопасные способы восстановления баланса иммунной системы без ее полного подавления", - заявила научный сотрудник UCL Оливия Бракен, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, недавно биологи обнаружили, что важную роль в подавлении воспалений в организме подопытных животных играют молекулы из класса эпокси-оксилипинов. Они являются производными полиненасыщенных жирных кислот, чья выработка нарушается при развитии диабета, ожирения и многих других болезней, сопровождающихся частым развитием воспалений. Ученые заинтересовались, какие именно эпокси-оксилипины влияют на воспалительные процессы в организме человека.

Руководствуясь этой идеей, биологи вызвали острую воспалительную реакцию у нескольких десятков добровольцев при помощи фрагментов клеток кишечной палочки и ввели половине из них экспериментальный препарат GSK2256294, блокирующий работу ферментов, разлагающих эпокси-оксилипины. Последующие наблюдения за переменами в работе организма участников опытов показали, что прием этого лекарства действительно ослабил воспалительную реакцию и подавил болевые ощущения у добровольцев, связанные с реакцией иммунитета на микробов.

Благотворное действие, как обнаружили биологи, было связано с тем, что препарат GSK2256294 мешает ферменту SEH расщеплять молекулы эпоксидированной линолевой кислоты, одной из вариаций эпокси-оксилипинов. Соединение подавляет формирование так называемых промежуточных моноцитов, одной из форм этих иммунных клеток, которая отвечает за поддержание хронических воспалений. Снижение в численности моноцитов ведет к быстрому подавлению воспалений без существенных сдвигов в работе остальных компонентов иммунитета.

"Одним из примеров применения этого открытия может стать терапия от ревматоидного артрита, при развитии которого иммунитет начинает атаковать клетки, составляющие основу хрящевой ткани. Вещества, подавляющие разложение эпокси-оксилипинов ферментом SEH, в теории могут замедлить или даже остановить процесс разрушения суставов, если использовать их в комбинации с уже существующими лекарствами или даже отдельно от них", - подытожила Бракен.