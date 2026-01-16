Финансируемая OpenAI компания хочет "объединить" мозг и компьютер без чипа

Технология позволит передавать информацию с помощью ультразвука без имплантации

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Стартап из США Merge Labs, финансируемый американской компанией OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, планирует разработать технологию, которая позволит интегрировать компьютер в мозг человека без необходимости вживлять чипы в ткани. Об этом говорится на сайте стартапа.

"Мы разрабатываем абсолютно новые технологии, которые соединяются с нейронами с помощью молекул, а не электродов, <...> избегая имплантации в мозговую ткань", - сказано в сообщении.

Отмечается, что технология позволит передавать информацию между человеком и компьютером с помощью ультразвука. В компании уверяют, что это стало возможным благодаря новым разработкам в области биоинженерии, нейробиологии, аппаратного и программного обеспечения.

Компания OpenAI сообщила, что эта разработка стартапа позволит повысить скорость обмена информацией между человеком и компьютером, в том числе благодаря технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Он якобы будет адаптироваться к человеку и считывать его мысли.

В августе 2025 года газета Financial Times сообщила о планах OpenAI инвестировать в Merge Labs, позже компания это подтвердила. По информации портала TechCrunch, сумма инвестиций составит $250 млн.

Разработкой вживляемых в человеческий мозг чипов также занимается созданная американским предпринимателем Илоном Маском компания Neuralink. Маск считает, что подобные устройства позволят человеку стать "киборгом", способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться управлять компьютером при помощи силы мысли. Предприниматель уверен, что в будущем мозговые чипы смогут заменить телефоны.