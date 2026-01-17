Люди с ВИЧ-инфекцией особенно рискуют умереть от COVID-19

Ученые проанализировали клинические и лабораторные данные 18 пациентов из Республики Татарстан

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Носители ВИЧ-инфекции тяжелее переносят заболевание коронавирусом и больше рискуют умереть от него. Таковы данные пилотного исследования, проведенного международным научным коллективом в Казани, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Международная группа исследователей, в состав которой вошли ученые Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, определила маркеры воспаления, связанные с повышенным риском развития тяжелой формы COVID-19 у больных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Результаты пилотного исследования, опубликованные в журнале International Journal of Molecular Sciences, дают ответ на вопрос, почему больные ВИЧ могут сталкиваться с более тяжелыми последствиями коронавируса", - отметили в пресс-службе.

В работе, кроме российских исследователей, участвовали коллеги из Узбекистана и ЮАР. Коллектив проанализировал клинические и лабораторные данные 18 пациентов из Республики Татарстан, из которых 9 были инфицированы как ВИЧ, так и COVID-19, а другие 9 - только коронавирусом.

Из этих 18 человек, умерли от ковида четверо, и все они оказались носителями обоих вирусов. У этих пациентов наблюдались явные признаки тяжелого течения болезни, включая более высокую необходимость интенсивной терапии, значительное повреждение легких, а также маркеры повреждения печени и коагулопатии (нарушения свертываемости крови).

Уникальный иммунный профиль

Центральным открытием стал уникальный иммунный профиль у пациентов с обеими инфекциями. Хотя в обеих группах был выявлен повышенный уровень воспалительных маркеров, в группе больных ВИЧ, инфицированных COVID-19, наблюдались значительно более высокие уровни специфических провоспалительных цитокинов (сигнальных белковых молекул, передающих информацию между клетками).

"Наши данные свидетельствуют о том, что сочетание инфекций ВИЧ и SARS-CoV-2 создает особую иммунологическую среду. Эта специфическая "цитокиновая сигнатура" указывает на чрезмерную воспалительную реакцию. Она, вероятно, способствует тяжелым клиническим исходам, которые мы наблюдали, включая повреждение органов и нарушения свертываемости крови", - рассказал ведущий автор исследования Эммануэль Кабве.

Результаты исследования, по мнению авторов, подчеркивают важность специализированного клинического подхода к больным вирусом иммунодефицита человека во время продолжающихся респираторных пандемий.

"Понимание молекулярных механизмов, приводящих к тяжелому течению заболевания у уязвимых групп населения, является одним из важнейших научных приоритетов", - отметил руководитель лаборатории OpenLab "Генные и клеточные технологии", член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов.