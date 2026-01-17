Магнитная буря на Земле продолжается на слабом уровне

Ученые зафиксировали начало бури во второй половине дня 16 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Магнитная буря на Земле не затихает, но ее уровень слабый, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

"Возмущение магнитного поля продолжается, но уровень бури пока слабый и не поднимался выше G1",- сказали в ИПГ.

Ученые зафиксировали начало бури во второй половине дня 16 января. Ранее в Институте прикладной геофизики ТАСС сообщили, что 14 января вспышка класса М была зафиксирована на Солнце.