Обитатели Енисея до XIV века использовали кузнечные традиции древних хунну

Это выяснили исследователи Сибирского федерального университета, изучив редкие артефакты, хранящиеся в фондах Енисейского музея-заповедника им. А.И. Кытманова

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 18 января. /ТАСС/. Российские ученые выяснили, что жители, обитавшие вдоль реки Енисей, единственные, кто использовал кузнечные традиции древних хунну до XIV века. Об этом ТАСС сообщили в Сибирском федеральном университете.

Хунну - кочевой народ, создавший в конце III века до нашей эры на территории северного Китая и южных регионов Сибири кочевое государство. Считается, что после его падения часть хунну ушла на запад, где смешалась с местными народами и стала известна в Европе под именем гуннов. Исследователи университета изучили редкие артефакты, хранящиеся в фондах Енисейского музея-заповедника им. А.И. Кытманова (г. Енисейск, Красноярский край).

"Интересно, что в Енисейском музее обнаружили орудия, которые характерны именно для Приенисейской Сибири и на других территориях попросту не встречаются. Эти ножи могут похвастаться оформленным в виде петли или кольца навершием. В Евразии ножи такого типа появляются и активно используются в эпоху Хунну, затем исчезая, но в енисейской тайге идея оказалась востребована - ножи с "кольцом" сохранялись вплоть до XIV века. На сопредельных с Красноярским краем территориях в средние века подобные ножи не обнаружены" - рассказали в университете.

По словам ученых, артефакты поступили в коллекцию музея еще в конце XIX века, но в силу разных обстоятельств не были описаны и введены в научный оборот. "Мы смогли собрать, систематизировать и опубликовать коллекцию железных ножей из 17 предметов. На большей части из них сохранились следы воздействия огня (окалина), это позволяет предположить, что ножи происходят из уже разрушенных погребений", - сообщила ТАСС участник исследований, старший научный сотрудник лаборатории археологии Енисейской Сибири Полина Сенторусова. В самом музее уточнили, что ножи датированы от эпохи великого переселения народов - хуннуского времени (II в. до н.э. - II в. н.э.) и до развитого Средневековья (XI-XIV вв. н.э.) включительно.

СФУ - первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске.