Значения потока солнечных протонов достигли максимума с 2012 года

Плотность составляет 5 тыс. единиц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Значения плотности потока солнечных протонов почти приблизились к рекорду 2012 года, достигнув 5 тыс. единиц. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Текущая плотность потока протонов составляет 5 тыс. единиц. Последний раз более высокие значения (около 6 тыс. единиц), наблюдались в марте 2012 года на фоне произошедшей тогда вспышки уровня X5.4. Значения выше 6,5 тыс. единиц не наблюдались более 20 лет - с 2003 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что значения потока солнечных протонов, пришедших от Солнца к орбите Земли в результате первой в 2026 году солнечной вспышки высочайшего класса, достигли максимума за 10 лет, а уровень радиационной нагрузки для космических аппаратов превышен в 200 раз.