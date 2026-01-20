Эксперт Никифоров: мощная магнитная буря привела к аномально южному северному сиянию

Специалист Большого Новосибирского планетария имени космонавта Анны Кикиной допустил, что северное сияние удастся увидеть и в ночь на среду, но, вероятно, уже не в столь южных регионах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Аномально южные всполохи северного сияния, которые в ночь на вторник было видно даже в Крыму и на Кавказе, появились из-за сильнейшей с 2003 года магнитной бури, сообщил ТАСС специалист Большого Новосибирского планетария имени космонавта Анны Кикиной Андрей Никифоров.

"Магнитная буря, которая началась ночью 20 января, была очень мощной, последний раз аналогичное наблюдение было в 2003 году. Сияния были видны по всей России, где была хорошая погода: в средних широтах и даже на юге европейской части России - на Кавказе и в Крыму", - сказал он.

Никифоров допустил, что северное сияние удастся увидеть и в ночь на среду, но, вероятно, уже не в столь южных регионах.

Ранее в Институте прикладной геофизики агентству сообщили, что мощность магнитной бури во время пиковой активности приблизилась к историческим рекордам. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщала, что ставшая ее причиной солнечная вспышка является первой в 2026 году, которую можно отнести к высочайшему классу Х.