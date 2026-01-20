Создана "ползучая" рука-робот, превосходящая конечности людей в ловкости

Робо-рука может применяться в качестве основы для кибер-протезов и дополнительных конечностей, которыми люди смогут управлять при помощи инвазивных или неинвазивных нейроинтерфейсов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Китайские и европейские инженеры разработали роботизированный манипулятор, который представляет собой механический аналог человеческой кисти, способный отделяться от остальной части руки, самостоятельно передвигаться в пространстве и при этом обладающей значительно более высокой ловкостью, чем конечности людей. Об этом сообщила пресс-служба швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).

"У рук человека есть масса недостатков и ограничений - достаточно попробовать извлечь предмет, закатившийся под мебель, или попытаться одновременно взять бутылку и банку с чипсами. У нашей робо-руки нет таких ограничений - она может изгибаться в любую сторону и держать любое число объектов, для чего достаточно просто нарастить число пальцев", - пояснила профессор EPFL Од Бийяр, чьи слова приводит пресс-служба школы.

Как отмечают исследователи, при разработке конечностей для антропоморфных роботов и других автономных машин инженеры часто пытаются воссоздать человеческие руки, обладающие асимметричной формой и существенными ограничениями на свободу движения. В частности, кисть руки человека хорошо сгибается только в одном направлении, и при этом она не способна крепко удерживать два предмета при помощи произвольной комбинации пальцев.

С другой стороны, многие другие живые существа на Земле, такие как осьминоги или пауки, обладают конечностями, способными менять свою форму для решения конкретных задач, в том числе хватания предметов или передвижения. Руководствуясь этой идеей, европейские и китайские инженеры разработали новый тип робо-руки, на которую можно установить произвольное число пальцев с идентичными характеристиками и степенями свободы.

По словам ученых, эти манипуляторы способны сгибаться в произвольных направлениях, брать в "клещи" предметы при помощи любой комбинации из двух пальцев, а также исполнять роль "ног" робота, который в таком случае становится похожим не на руку, а на гигантского паука. Для этого ученые предусмотрели возможность отделения кисти от остальной части робота-руки, что позволяет кисти забираться в труднодоступные места, захватывать мелкие предметы и возвращаться на место.

Как предполагают инженеры, их робо-рука может применяться не только в промышленности для осуществления различных тонких операций на конвейерах, но и в качестве основы для кибер-протезов и дополнительных конечностей, которыми люди смогут управлять при помощи инвазивных или неинвазивных нейроинтерфейсов. Это значительно расширит возможности человека по манипуляции инструментами и предметами окружающего мира, подытожили исследователи.