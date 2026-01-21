В Красноярске разработали покрытие для древесины, замедляющее ее разрушение

Новая технология уже внедрена в производство

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Ученые Красноярского научного центра СО РАН разработали защитное покрытие для древесины, которое замедляет ее разрушение под действием воды, воздуха, ультрафиолета, бактерий и грибов. Новая технология уже внедрена в производство и может применяться для защиты деревянных изделий в строительстве, мебельной промышленности и деревообработке, сообщили ТАСС в пресс-службе федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ СО РАН).

"Ученые Красноярского научного центра СО РАН разработали технологию, которая позволяет эффективно защищать изделия из дерева. Основу изобретения составляет традиционное льняное масло, которое полимеризуется и затвердевает на воздухе, и нановолокна оксида алюминия, которые упрочняют эту полимерную пленку. Данные нановолокна в 5 тыс. раз тоньше человеческого волоса, при этом их твердость лишь немногим уступает твердости алмаза. Технология производства таких нановолокон также является разработкой ученых ФИЦ КНЦ и не имеет мировых аналогов. Очень важно, что эта технология синтеза нановолокон является низкозатратной. При условии правильного введения нановолокон в материал, они позволяют принципиально изменить свойства традиционных защитных покрытий", - сообщили в пресс-службе.

По данным ученых, разработанный состав после нанесения на древесину защищает ее от разрушения. Формируемая композитная пленка препятствует проникновению молекул воды, действию бактерий и грибов, также нановолокна рассеивают УФ-излучение. "Интересно то, что нановолокна не только повысили прочность покрытия, но и уменьшили время его высыхания. К нановолокнам оксида алюминия химически присоединяются специальные связующие молекулы, которые вплетаются в высыхающую полимерную пленку. В результате получается единая гибридная молекула, которая состоит из нановолокон и обычных полимерных цепей", - приводит пресс-служба слова одного из авторов разработки, старшего научного сотрудника Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН Станислава Хартова.

В пресс-службе центра уточнили, что технология решает задачу по созданию новых экологичных и долговечных материалов для строительства, мебельной промышленности и деревообработки. "Технология является примером успешной коммерциализации фундаментальных исследований и импортозамещения в сфере высокотехнологичных покрытий. Соответствующие продукты уже выпущены на рынок и получили название "Наномасло" и "Нанолазурь", - пояснили в Красноярском научном центре СО РАН.