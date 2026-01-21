Разработаны модули к спутниковым антеннам для системы связи 5/6G

Начать производить первые антенны планируют в 2029 году, сообщили в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники

ТОМСК, 21 января. /ТАСС/. Ученые создали новые модули для спутниковых антенн, которые помогут развивать российские системы связи 5/6G и спутниковую связь. Начать производить первые антенны планируют уже в 2029 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

Ранее ученые создали основные детали и документацию для антенны активных фазированных антенных решеток (АФАР), которая будет установлена на спутнике для связи с мобильными телефонами и обеспечит беспрерывное покрытие земли сотовой связью в многолучевом режиме и непрерывном режиме приема-передачи сигнала.

"ТУСУР совместно с НПК "ТЕСАРТ" создали приемо-передающие модули для АФАР, которые будут размещены на спутниках связи. Предполагается, что в будущем такие спутники позволят создать гибридную сеть, обеспечивающую наземные и космические сегменты систем связи", - сказано в сообщении.

Созданные модули для передачи и приема сигнала и система их управления помогут исследовать и определить требования к российским компонентам для активных антенн. Также они позволяют создавать макеты для связи 5/6G, NTN и Direct-to-Device. В настоящее время ученые тестируют эти модули, а в будущем планируют полностью перейти на российские детали. К 2028 году планируют начать выпуск отечественных электронных компонентов для активных антенн, а первых образцов бортовых антенн - в 2029 году.

"Такая АФАР будет размещена на борту спутника, задача которой является реализации прямого доступа "спутник - телефон". Преимуществом и одновременно сложностью нашего проекта является работа антенны в частотном диапазоне, на котором работают наши сотовые с базовыми станциями, что позволяет работать без дополнительных терминалов, но усложняет реализацию антенны. Глобальная задача - это обеспечение бесшовного покрытия земли сотовой связью", - сказал директор инжинирингового центра ТУСУРа Иван Кулинич.

Разработка приемо-передающих модулей велась в рамках программы "Приоритет-2030". В 2025 году вуз сфокусировался на трех ключевых стратегических проектах: "Электроника и системы связи нового поколения", "IT, безопасная цифровая среда и искусственный интеллект" и "Ракетно-космические энергопреобразующие комплексы и системы".