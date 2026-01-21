В Москве завершили пилотное тестирование мониторинга опасных веществ в воздухе

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы одобрил масштабирование и дальнейшее развитее проекта

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) завершил пилотное тестирование технологии динамического мониторинга климатически активных и опасных веществ в воздухе Москвы. Департамент предпринимательства и инновационного развития столицы решил включить проект в Реестр инновационных решений, сообщили в пресс-службе холдинга.

В РКС отметили, что за время эксплуатации разработка "Система 4D динамического мониторинга климатически активных и опасных веществ в воздухе" мониторинга автоматически измеряла параметры окружающей среды столицы и определяла местоположение источника загрязнения с погрешностью до 0,5 метра. Система предполагала использование беспилотников с газоанализаторами, время получения результата при каждом замере составило менее минуты. "Технология поможет прогнозировать развитие экологической ситуации в городе, в короткие сроки выявлять источники загрязнений и оперативно устранять их последствия", - обратили внимание в пресс-службе.

С учетом запрета на полеты беспилотников над Москвой специалисты РКС создали имитационную модель для проверки, добавили в холдинге. Пилотная эксплуатация проходила с мая по ноябрь 2025 года на площадке "Воробьевых гор", а в качестве имитатора активных и опасных веществ в воздухе использовался источник звука с варьируемой интенсивностью.

По итогам исследований департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы одобрил масштабирование и дальнейшее развитее проекта. Компания продолжит апробацию технологии на промышленных площадках и объектах городской инфраструктуры с высокими экологическими рисками в 2026 году, заключили в пресс-службе РКС.