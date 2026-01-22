Созданный в РФ метод перестройки генома можно будет применять для лечения рака

Также эта технология будет способна провести терапию пациентам с гепатитом B, сообщил руководитель лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств Сеченовского университета Дмитрий Костюшев

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Метод генной инженерии, при котором возможно редактировать геном человека для того, чтобы полностью вылечить гепатит B, в будущем может применяться и в лечении онкозаболеваний. Об этом сообщил ТАСС руководитель лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств Сеченовского университета Дмитрий Костюшев.

"CRISPR/Cas-комплексы [технологию редактирования генома человека] можно перенастраивать на разные задачи: редактировать гены, эпигеном, изменять последовательность нуклеотидов ДНК или РНК. А наши системы доставки универсальны: любой "груз" - противоопухолевые молекулы, системы генетического редактирования - можно доставить в целевой орган. Это может быть исправление мутаций, уничтожение опухоли, подавление инфекций - спектр огромный. Все зависит от конкретной задачи", - сказал он.

Ранее Костюшев сообщал ТАСС о том, что технология редактирования генома в будущем способна полностью вылечить пациента с гепатитом B, в отличие от существующих методов терапии при необходимости пожизненного приема лекарств. Такой подход называется "биокамуфлированием". Системы доставки частиц не содержат никаких чужеродных вирусных или бактериальных компонентов, поэтому иммунитет не воспринимает их как угрозу.