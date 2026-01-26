Российские ученые создали тест-систему для выявления перипротезной инфекции

Это одно из наиболее тяжелых осложнений, которое может развиться после эндопротезирования сустава, сообщили в Самарском государственном медицинском университете

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработали тест-систему, позволяющую за несколько минут выявлять перипротезную инфекцию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, отметив, что новая тест-система дешевле и доступнее импортных аналогов.

Как отметили в пресс-службе СамГМУ, перипротезная инфекция - это одно из наиболее тяжелых осложнений, которое может развиться после эндопротезирования сустава.

"При подозрении на бактериальную инфекцию врач травматолог-ортопед проводит пункцию сустава и берет у пациента синовиальную жидкость, затем помещает ее в стеклянную виалу. Если у пациента действительно есть бактериальная инфекция, в синовиальной жидкости содержится большое количество лейкоцитов и их ферментов. Эти ферменты начинают взаимодействовать с реактивами, и синовиальная жидкость изменяет свой цвет. Нашей первой задачей было использовать для тест-системы доступные и недорогие компоненты, второй - разработать именно экспресс-диагностику, чтобы уже через две-три минуты врач мог сделать вывод о наличии инфекции", - сказал заведующий лабораторией молекулярной патологии Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий СамГМУ Андрей Козлов.

Ученый уточнил, что в отличие от новых тест-систем, обычное микробиологическое исследование может занимать до 14 дней. Кроме того, отмечается, что разработка получилась значительно дешевле и доступнее по сравнению с импортными аналогами.

Разработаны опытные образцы тест-системы, а готовый продукт планируется получить в конце 2026 - начале 2027 года.

Работы выполнялись в Научно-образовательном профессиональном центре генетических и лабораторных технологий СамГМУ в рамках государственного задания Минздрава России.