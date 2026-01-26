Создана программа, спасающая людей с тонущих судов для перевозки колесной техники

Она показывает, какие отсеки судна затоплены и как безопасно эвакуировать с него людей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Ученые Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота (ЦНИИМФ) разработали отечественную программу, помогающую спасти людей во время затопления судов типа "po-po" - судов, которые перевозят одновременно пассажиров и колесную технику. Созданная программа показывает, какие отсеки судна затоплены и как безопасно эвакуировать с него людей, говорится в сообщении пресс-службы ЦНИИМФ.

"Программный комплекс StabEdit тип 4 осуществляет расчет аварийной остойчивости (способности судна сохранять равновесие - прим. ТАСС) на основании текущей загрузки судна в случае затопления <...> Определение безопасных путей эвакуации людей при возникновении аварии представлено одной из новых ключевых функций программного комплекса" - говорится в сообщении.

Программа StabEdit ЦНИИМФ может использоваться как в пассажирском, так и военном судостроении, так как увеличивает выживаемость судов типа "po-po", перевозящих колесную технику, в том числе военную, и тем самым увеличивать технологическую независимость России от зарубежных стран.

StabEdit не только показывает уровень затопления судна и безопасные пути отхода для людей внутри, но и рассчитывает шансы судна дойти до ближайшего порта в случае аварии. Это особенно важно для судов типа "po-po", потому что они имеют длинные открытые грузовые палубы, на которые заезжает техника, и в силу этого неспособны долго удерживать равновесие при попадании на них большого количества воды.

Разработка ЦНИИМФ может работать как онлайн, так и офлайн. Система подключается к различным датчикам судна - например, уровня в цистернах, систем загрузки, информации о состоянии судна, - отражая их на мониторах компьютеров. При онлайн-режиме программа сама рассчитывает шансы выживания судна, при офлайн-режиме - экипаж должен вручную вводить данные, которыми располагает в условиях аварии, что также приводит к определенным расчетам.

ЦНИИМФ

Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота (ЦНИИМФ) - одна из головных научных организаций Российской Федерации в области морского транспорта. Помимо распространенных проектов судов, институт разрабатывает проекты арктических судов, паромов для Дальнего Востока, экспериментальное топливо для судов различного назначения, в том числе газовое топливо. На территории института функционирует несколько полноценных испытательных центров. ЦНИИФ был создан 2 марта 1929 года и сегодня находится в Санкт-Петербурге.